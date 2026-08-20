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Đề nghị kiểm tra hai sản phẩm tiểu đường, giải rượu có dấu hiệu quảng cáo sai

Việt Linh/VTC News
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Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu khẩn trương vào cuộc kiểm tra việc quảng cáo sản phẩm trị tiểu đường DK-Betics Gold và viên ngậm giải rượu Non Alco.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội về việc kiểm tra các sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo không đúng quy định.

Cụ thể, Cục đề nghị Sở Y tế kiểm tra đối với sản phẩm DK-Betics Gold do Công ty cổ phần Dược Khoa (số 9 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) công bố.

Sản phẩm này được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7615/2020/ĐKSP ngày 13-8-2020 và giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3433/2020/XNQC-ATTP ngày 23-10-2020.

Trên website, sản phẩm này được quảng cáo là nghiên cứu đề tài cấp bộ sản xuất chế phẩm hỗ trợ trị tiểu đường.

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thực phẩm, trên các website, sản phẩm này đang được quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo được cấp, có dấu hiệu gây hiểu nhầm sản phẩm tác dụng như thuốc chữa bệnh, đồng thời sử dụng hình ảnh bác sĩ quảng cáo.

Dấu hiệu vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm tra thực phẩm bảo vệ sức khỏe DK-Betics Gold quảng cáo sai quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra dấu hiệu nghi ngờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên ngậm giải rượu Non Alco được quảng cáo sai quy định.

Non Alco là sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Vitath, địa chỉ tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, công bố.

Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19-6-2024. Non Alco chưa được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra viên ngậm giải rượu Non Alco có dấu hiệu quảng cáo sai quy định.

Theo quy định với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Quy định cũng nêu rõ các đơn vị không được sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh, đồng thời kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm nêu trên, xử lý vi phạm nếu có và báo cáo kết quả giải quyết về Cục An toàn thực phẩm.

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