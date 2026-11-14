Đây là lý do vì sao nên đóng rèm cửa ngay khi trời tối vào mùa đông

Chỉ cần thay đổi thời điểm đóng rèm cửa vào mùa đông, nhiều gia đình có thể nhận được một lợi ích bất ngờ, vừa thiết thực vừa giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Vào mùa đông, khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống, nhiều gia đình phải sử dụng thêm các thiết bị sưởi ấm để duy trì nhiệt độ dễ chịu trong nhà. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một thói quen đơn giản như đóng rèm cửa đúng thời điểm cũng có thể góp phần giữ ấm và tiết kiệm năng lượng.

Theo Ideal Home, chuyên gia năng lượng khuyên các gia đình nên kéo rèm cửa ngay khi trời bắt đầu tối. Cách làm này không tốn thêm chi phí nhưng có thể giúp hạn chế lượng nhiệt thất thoát qua cửa kính.

Vì sao nên đóng rèm cửa ngay khi trời tối vào mùa đông?

Đóng rèm ngay khi trời tối vào mùa đông (Ảnh: Livingetc)

Cửa sổ là một trong những vị trí có thể khiến nhiệt bên trong ngôi nhà thất thoát ra ngoài, đặc biệt khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.

Theo Stuart Middleton, chuyên gia năng lượng tiêu dùng tại công ty So Energy (Anh), việc kéo rèm cửa vào thời điểm chạng vạng có thể tạo thêm một lớp cách nhiệt, giúp làm chậm quá trình thất thoát nhiệt qua cửa kính.

Ông cho biết: "Đóng rèm cửa lúc chạng vạng là cách đơn giản giúp giữ ấm ngôi nhà khi nhiệt độ giảm xuống".

Khi rèm được kéo kín, lớp vải tạo thêm một rào cản giữa không khí trong phòng và bề mặt cửa sổ lạnh. Nhờ đó, căn phòng có thể duy trì cảm giác ấm áp lâu hơn. Điều này đặc biệt hữu ích với những gia đình sử dụng hệ thống sưởi hoặc máy sưởi điện, bởi việc giữ nhiệt tốt hơn có thể giúp giảm thời gian vận hành thiết bị.

Tuy nhiên, chuyên gia Stuart Middleton nhấn mạnh, mức năng lượng tiết kiệm được phụ thuộc vào chất lượng cửa sổ, loại rèm và khả năng cách nhiệt của ngôi nhà. Vì vậy, khó đưa ra một con số tiết kiệm cụ thể chỉ từ thói quen này.

Loại rèm cửa quyết định hiệu quả giữ ấm

Loại rèm cửa quyết định hiệu quả giữ ấm (Ảnh: Indiamart)

Không phải loại rèm cửa nào cũng có khả năng giữ nhiệt giống nhau. Theo Ideal Home, những bộ rèm dày, vừa khít với cửa sổ hoặc có lớp lót cách nhiệt thường mang lại hiệu quả tốt hơn.

Sarah Handley, tác giả bài viết trên Ideal Home, đã thử đóng rèm sớm trong một tuần và kiểm tra sự chênh lệch nhiệt độ ở hai phía của rèm sau khi mặt trời lặn. Kết quả, tại những phòng sử dụng rèm cách nhiệt, nhiệt độ đo được ở phía trước và phía sau rèm chênh lệch khoảng 2 độ C.

Trong khi đó, mức chênh lệch ở rèm sáo gỗ là gần 1 độ C, còn rèm vải thông thường chỉ khoảng 0,5 độ C.

Sarah Handley cũng nhận thấy ngôi nhà giữ ấm lâu hơn vào buổi tối, giúp cô không cần bật hệ thống sưởi thêm một giờ như trước.

Tuy nhiên, đây là kết quả quan sát trong chính ngôi nhà của tác giả, không có nghĩa mọi gia đình sử dụng rèm cách nhiệt đều có thể tăng nhiệt độ phòng thêm 2 độ C.

Nên đóng rèm cửa lúc mấy giờ để tiết kiệm năng lượng?

Theo Ideal Home, thời điểm thích hợp nhất để đóng rèm cửa vào mùa đông là ngay trước khi trời tối, khi mặt trời chuẩn bị lặn. Ban ngày, nên để rèm mở khi có ánh nắng chiếu vào để tận dụng nguồn nhiệt tự nhiên từ mặt trời. Khi ánh nắng yếu dần và nhiệt độ bên ngoài bắt đầu giảm, việc kéo rèm sẽ giúp giữ lại phần nhiệt đã tích tụ trong phòng.

Sarah Handley cho biết cô thường kiểm tra thời gian mặt trời lặn trên ứng dụng thời tiết, sau đó đặt lời nhắc đóng rèm sớm hơn khoảng 20 phút. Các gia đình có thể áp dụng cách tương tự, điều chỉnh thời điểm đóng rèm theo mùa và điều kiện thời tiết thực tế.

Với những người thường xuyên vắng nhà vào buổi chiều, rèm cửa tự động có chức năng hẹn giờ cũng là một lựa chọn.

Dù vậy, đóng rèm cửa sớm chỉ là biện pháp hỗ trợ giữ nhiệt, không thể thay thế hoàn toàn hệ thống sưởi hoặc khắc phục những vấn đề cách nhiệt nghiêm trọng của ngôi nhà.

Nguồn: Ideal Home