Vì sao người xưa khuyên nên ăn củ cải trắng vào mùa đông? Hóa ra có 2 lý do ít người biết

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong những món ăn vào mùa đông, củ cải trắng còn mang lại 2 lợi ích đáng chú ý mà nhiều người có thể chưa biết.

Trong dân gian Trung Quốc có câu nói: "Mùa đông ăn củ cải trắng, mùa hè ăn gừng". Củ cải trắng thậm chí còn được ví như "nhân sâm nhỏ" vì những lợi ích đối với sức khỏe, tờ The Paper thông tin. Vậy tại sao củ cải trắng lại được khuyến khích sử dụng vào mùa đông?

Chuyên gia dinh dưỡng Lữ Thục Bình, Khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Sir Run Run Shaw trực thuộc Đại học Y Chiết Giang (Trung Quốc), cho biết quan niệm ăn củ cải trắng vào mùa đông có những cơ sở nhất định khi xem xét dưới góc độ y học cổ truyền và dinh dưỡng hiện đại.

Vì sao người xưa khuyên nên ăn củ cải trắng vào mùa đông?

Người xưa khuyên nên ăn củ cải trắng vào mùa đông (Ảnh: Green Garden)

Theo quan niệm y học cổ truyền Trung Quốc, khi thời tiết chuyển lạnh, mọi người thường có xu hướng ăn nhiều món bổ dưỡng, giàu năng lượng để giữ ấm cơ thể. Trong khi đó, mức độ vận động vào mùa đông thường giảm xuống. Việc ăn uống nhiều nhưng ít vận động được cho là dễ dẫn đến tình trạng tích trệ, sinh nhiệt trong cơ thể.

Y học cổ truyền cho rằng củ cải trắng có tính mát, giúp tiêu trừ tích trệ, thanh nhiệt và hỗ trợ hóa đờm. Vì vậy, loại củ này thường được đưa vào thực đơn mùa đông nhằm cân bằng chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, đây là cách lý giải theo quan niệm y học cổ truyền. Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, những lợi ích của củ cải trắng chủ yếu đến từ thành phần dinh dưỡng và hàm lượng nước trong loại thực phẩm này.

2 lợi ích của củ cải trắng đối với sức khỏe trong mùa đông

1. Hỗ trợ tiêu hóa, kích thích cảm giác ngon miệng

Một trong những lợi ích đáng chú ý của củ cải trắng là khả năng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lữ Thục Bình, củ cải trắng chứa chất xơ cùng các hợp chất tạo vị cay đặc trưng, trong đó có dầu mù tạt.

Những thành phần này có thể hỗ trợ nhu động đường tiêu hóa, kích thích cảm giác thèm ăn và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Một món với củ cải trắng (Ảnh: Whisper of Yum)

Điều này đặc biệt đáng chú ý vào mùa đông, khi nhiều người có xu hướng ăn những món giàu năng lượng và giảm hoạt động thể chất do thời tiết lạnh.

Bổ sung củ cải trắng vào bữa ăn là một cách đơn giản để tăng sự đa dạng của thực đơn, đồng thời cung cấp thêm chất xơ cho cơ thể.

2. Bổ sung nước và các chất dinh dưỡng cần thiết

Bên cạnh lợi ích đối với hệ tiêu hóa, củ cải trắng còn cung cấp nhiều thành phần dinh dưỡng có ích. Chuyên gia Lữ Thục Bình cho biết loại củ này chứa vitamin C, kali và chất xơ. Trong đó, hàm lượng vitamin C ở mức trung bình.

Đặc biệt, củ cải trắng có hàm lượng nước cao, giúp bổ sung thêm nước thông qua chế độ ăn uống. Đây là ưu điểm đáng chú ý trong mùa đông, khi không khí thường khô hanh.

Trước đây, vào những tháng mùa đông khan hiếm rau củ tươi, củ cải trắng còn đóng vai trò là nguồn bổ sung một số dưỡng chất trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Vì vậy, việc sử dụng củ cải trắng trong các món ăn mùa lạnh không chỉ xuất phát từ kinh nghiệm dân gian mà còn có thể được giải thích bằng những đặc điểm dinh dưỡng của loại củ này.

Gợi ý 2 món ăn từ củ cải trắng vào mùa đông

Một loại củ cải trắng (Ảnh: Gardening Know How)

Chuyên gia Lữ Thục Bình cũng giới thiệu một số cách kết hợp củ cải trắng với thực phẩm khác để làm phong phú thực đơn.

Củ cải trắng nấu đậu nành và ngao: Theo quan niệm y học cổ truyền, củ cải trắng và đậu nành có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, trong khi ngao được cho là giúp dưỡng âm. Đây là một trong những món ăn được gợi ý cho mùa lạnh.

Củ cải trắng hầm chân giò và mộc nhĩ đen: Món ăn kết hợp củ cải với chân giò và mộc nhĩ đen. Theo cách lý giải của y học cổ truyền, sự kết hợp này có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và nhuận tràng.

Dù có nhiều lợi ích dinh dưỡng, củ cải trắng vẫn chỉ là một phần của chế độ ăn. Việc sử dụng loại củ này nên đi cùng thực đơn đa dạng, cân đối thay vì xem đây là thực phẩm có thể thay thế các biện pháp chăm sóc sức khỏe khác.

Nguồn: The Paper