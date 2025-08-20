Dấu hiệu ở ngực cảnh báo ung thư, bệnh gan ở nam giới: Nếu thấy tuyệt đối không được bỏ qua

Một bác sĩ đã cảnh báo nam giới nên lưu ý đến một triệu chứng nổi bật có thể liên quan đến nhiều căn bệnh nghiêm trọng. Dấu hiệu này nếu xuất hiện ở ở vùng ngực có thể là biểu hiện của ung thư tinh hoàn, ung thư vú và bệnh gan. Mặc dù triệu chứng này có thể do nguyên nhân không nguy hiểm gây ra, nhưng việc đi kiểm tra càng sớm càng tốt vẫn rất quan trọng, báo Anh Mirror đưa tin.

Dấu hiệu ở ngực cảnh báo ung thư, bệnh gan

Trong một video đăng tải trên TikTok, bác sĩ Suraj Kukadia, làm việc tại Anh, đã nêu bật những rủi ro liên quan đến chứng gynecomastia (vú to ở nam giới). Đây là thuật ngữ y học dùng để chỉ tình trạng ngực ở bé trai và nam giới to hơn bình thường. Tình trạng này cũng có thể khiến núm vú hoặc bầu ngực bị sưng hoặc đau.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết đây là tình trạng “phổ biến” và không phải lúc nào cũng cần điều trị, nhưng “đôi khi” có thể là dấu hiệu của các bệnh lý khác.

Một bác sĩ cảnh báo nam giới nên lưu ý đến một triệu chứng ở ngực có thể liên quan đến nhiều căn bệnh nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)

Trong video chia sẻ về các dấu hiệu của ung thư tinh hoàn, bác sĩ Kukadia cho biết gynecomastia là “một dấu hiệu cực kỳ quan trọng cần nhận biết”.

Ông nói: “Một số nam giới có thể gặp tình trạng gynecomastia, tức là sự phát triển mô tuyến vú. Đây là một dấu hiệu rất quan trọng vì nó có thể là biểu hiện của nhiều tình trạng khác nhau như bệnh gan, ung thư tinh hoàn, thậm chí là ung thư vú.”

“Và vâng, nam giới cũng có thể bị ung thư vú.”

Ông giải thích thêm về những điều cần lưu ý: “Bạn cần nhận thức rõ điều này vì nếu bạn phát hiện bất kỳ khối u hay chỗ sưng nào ở ngực, bạn cần đi kiểm tra. Khi bạn đi khám, bác sĩ có thể khai thác bệnh sử, khám lâm sàng, và thậm chí thực hiện một số xét nghiệm như xét nghiệm máu và phân tích hormone.”

Vị chuyên gia nói thêm: “Dựa trên kết quả các xét nghiệm, chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên tiếp theo phù hợp. Nhưng xin hãy lưu ý rằng đây có thể là dấu hiệu của ung thư vú, ung thư tinh hoàn và bệnh gan.”

Chuyên gia khuyên bạn nên đi khám nếu nghi ngờ mình gặp phải tình trạng gynecomastia.

NHS nêu rõ một số nguyên nhân gây ra gynecomastia có thể bao gồm:

- Thay đổi hormone ở nam giới trên 50 tuổi, hoặc trong giai đoạn dậy thì

- Thừa cân

- Một số loại thuốc

- Các bệnh lý như cường giáp, bệnh thận, hoặc xơ gan

- Sử dụng ma túy, bao gồm cả steroid đồng hóa

- Ảnh hưởng của hormone thai kỳ ở một số trẻ sơ sinh.

NHS khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ nếu:

- Lo lắng về kích thước hoặc hình dạng ngực

- Đau ở ngực hoặc núm vú không thuyên giảm

- Có khối u ở ngực hoặc núm vú

- Có thay đổi trên da vùng ngực hoặc núm vú như phát ban, da lõm (trông như vỏ cam), hoặc đỏ (có thể khó nhận thấy hơn trên da đen hoặc nâu)

- Có dịch hoặc máu chảy ra từ một hoặc cả hai núm vú.

NHS cũng nhấn mạnh: “Đừng xấu hổ. Bác sĩ hoặc y tá đã quen với việc trao đổi về những triệu chứng này.”