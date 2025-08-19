Phát hiện 1 kiểu dùng quạt cực nguy hại, có thể gây đau tim bất chợt

Trong mùa hè nóng bức, việc làm mát cơ thể tại nhà trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đây là lý do vì sao quạt điện có thể sẽ trở thành “người bạn thân thiết” của mọi người, khi tất cả đều cố gắng làm dịu cái nóng để cảm thấy dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Úc cho thấy thiết bị tưởng chừng đơn giản này có thể gây hại nếu dùng sai cách – thậm chí làm tăng nguy cơ đau tim, báo The Sun đưa tin.

Dùng quạt sai cách có thể làm tăng áp lực lên tim – điều này theo thời gian có thể dẫn đến nguy cơ đau tim. (Ảnh minh họa)

Kiểu dùng quạt có thể gây hại cho tim

Các nhà khoa học từ Đại học Sydney đã tuyển chọn 20 người để kiểm tra tác động của quạt đối với nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, mức độ đổ mồ hôi và cảm giác thoải mái khi sử dụng trong môi trường nóng ẩm. Họ cũng muốn tìm hiểu xem mức độ mất nước có ảnh hưởng gì không.

Những người tham gia đã thực hiện thí nghiệm trong một buồng khí hậu được kiểm soát ở nhiệt độ 39,2°C với độ ẩm 49%.

Trong hai buổi thử nghiệm, họ được cung cấp đủ nước, đã uống lượng chất lỏng khuyến nghị trong 24 giờ trước đó, và cũng được phép uống trong suốt quá trình thử nghiệm.

Trong hai buổi còn lại, họ tham gia trong tình trạng mất nước (tránh uống nước và ăn thực phẩm có hàm lượng nước cao trong 24 giờ trước đó), đồng thời không được phép uống nước trong quá trình thử nghiệm.

Mỗi trạng thái (đủ nước và mất nước) đều được thử nghiệm trong cả hai điều kiện: có dùng quạt và không dùng quạt.

Một loạt các chỉ số đã được đo bao gồm: nhịp tim, nhiệt độ trực tràng, tốc độ đổ mồ hôi toàn thân, mức độ khó chịu do nhiệt, và cảm giác khát.

Kết quả cho thấy việc sử dụng quạt khi cơ thể mất nước có thể làm tăng áp lực lên tim – điều này theo thời gian có thể dẫn đến nguy cơ đau tim.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên dùng quạt khi cơ thể đang trong trạng thái mất nước. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia kết luận rằng dùng quạt khi cơ thể mất nước làm tăng lượng mồ hôi mất đi khoảng 60%. Điều này có nghĩa là nếu cơ thể đang mất nước, sử dụng quạt có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Tiến sĩ Connor Graham, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Phần lớn những người tử vong vì nắng nóng cực đoan không có điều hòa nhiệt độ, nhưng thường có sở hữu quạt điện. Việc dùng quạt có thể giúp giảm sự căng thẳng do nhiệt và sự căng thẳng tim mạch ở nhiệt độ lên đến 39-40°C. Tuy nhiên, ở điều kiện nóng hơn, quạt nên được tắt đi vì có thể làm tình trạng căng thẳng nhiệt trở nên trầm trọng hơn.”

Ngoài ra, việc bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể cũng rất quan trọng. Khi cơ thể được cấp đủ nước, việc sử dụng quạt sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều.

Cách giữ an toàn trong thời tiết nắng nóng

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh khuyến cáo bạn nên thực hiện các mẹo sau để giảm nguy cơ mất nước, kiệt sức vì nóng và say nắng: