Đi khám ngay nếu thấy 5 dấu hiệu này ở bàn tay!

Những thay đổi về hình dạng hoặc cảm giác ở bàn tay có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tiềm ẩn. Nhận biết được các dấu hiệu cảnh báo của một số tình trạng bệnh lý và cách chúng ảnh hưởng đến bàn tay có thể giúp người bệnh được điều trị nhanh chóng hơn, theo lời cảnh báo của một chuyên gia y tế.

Bác sĩ Donald Grant, bác sĩ đa khoa và Cố vấn Lâm sàng Cao cấp tại hiệu thuốc The Independent Pharmacy (Anh), tiết lộ rằng có 5 dấu hiệu cảnh báo ở bàn tay có thể chỉ ra những mối lo ngại sức khỏe nghiêm trọng.

Bác sĩ Grant cho biết: “Từ bệnh tim mạch cho đến bệnh vẩy nến, bàn tay có thể tiết lộ rất nhiều điều về tình trạng sức khỏe của chúng ta – chúng có thể là dấu hiệu cho thấy những bệnh lý nghiêm trọng. Điều quan trọng là phải hiểu các dấu hiệu nhận biết bệnh và cách quan sát những thay đổi ở tay để tránh tình trạng sức khỏe xấu đi.”

1. Bất thường ở móng tay

“Nhiều vấn đề sức khỏe có thể dẫn đến những thay đổi về hình dạng và kết cấu của móng tay. Ví dụ, móng tay bị rỗ (xuất hiện các vết lõm nhỏ) có thể là dấu hiệu của bệnh vẩy nến, và trong trường hợp nặng, móng tay có thể bị vỡ vụn.” – bác sĩ Grant nói.

“Ngoài ra, móng tay chuyển sang màu vàng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý, bao gồm nhiễm nấm hoặc các vấn đề bên trong như bệnh phổi. Vì có quá nhiều nguyên nhân tiềm ẩn, nên cần tham khảo ý kiến bác sĩ để được chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp.”

2. Bất thường ở da bàn tay

“Cũng cần chú ý đến làn da, vì kết cấu và màu sắc da có thể thay đổi rất nhanh khi có bệnh. Chứng ban đỏ lòng bàn tay (Palmar Erythema) là một tình trạng da khiến lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ, kèm cảm giác nóng rát. Nó có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm mang thai, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh nghiêm trọng như ung thư hạch (lymphoma) hoặc bệnh gan.”

“Ngoài ra, thiếu vitamin, chẳng hạn như canxi hoặc vitamin D, có thể gây ra những mảng da khô trên tay, cho thấy sự thiếu hụt trong chế độ dinh dưỡng. Da khô cũng có thể là dấu hiệu của bệnh chàm (eczema) hoặc phản ứng dị ứng.”

3. Khớp tay bị cứng

“Khi các khớp ở tay bắt đầu cứng lại, đó thường là dấu hiệu của bệnh viêm khớp. Thoái hóa khớp (osteoarthritis) là một tình trạng phổ biến, gây sưng, đau và cứng khớp, làm giảm khả năng vận động. Bệnh thường ảnh hưởng đến gốc ngón cái và các khớp giữa ngón tay, nhưng cũng có thể gây đau khắp bàn tay.”

“Mặc dù việc điều trị thoái hóa khớp có thể khó khăn, thuốc kháng viêm như Ibuprofen có thể giúp giảm đau và sưng. Ngoài ra, duy trì luyện tập vừa phải cũng có thể giúp giảm tình trạng cứng khớp.”

4. Tay lạnh

“Những thay đổi đột ngột về nhiệt độ cơ thể là dấu hiệu lớn cho thấy có điều gì đó không ổn. Tay lạnh có thể là dấu hiệu của lưu thông máu kém, nhưng cũng có thể liên quan đến thiếu máu (anemia) – tình trạng thiếu hồng cầu.”

“Ngoài thiếu máu, tay lạnh cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tiềm ẩn như tiểu đường hoặc cục máu đông. Nếu bạn cảm thấy tay luôn lạnh hoặc có sự thay đổi nhiệt độ kéo dài, nên tìm đến bác sĩ để được kiểm tra.”

5. Ngón tay sưng

“Cuối cùng, việc quan sát sự thay đổi ở ngón tay, như to lên hay sưng phồng, có thể giúp phát hiện sớm những bệnh nguy hiểm tính mạng, từ đó được điều trị kịp thời.”

“Một triệu chứng phổ biến của xơ phổi (pulmonary fibrosis) – một loại bệnh phổi – là ngón tay to ra và móng tay bị dùi trống (clubbing).”

“Tình trạng Dactylitis – khi các ngón tay sưng to bất thường – có thể là dấu hiệu của bệnh hồng cầu hình liềm (sickle cell disease), bệnh lao, hoặc nhiễm trùng do vi khuẩn. Với quá nhiều nguyên nhân nguy hiểm tiềm tàng, tôi khuyến nghị mọi người khẩn trương đi khám bác sĩ nếu thấy bất kỳ thay đổi nào ở ngón tay.”

Kết luận

“Nhìn chung, những thay đổi ở tay và ngón tay có thể là dấu hiệu của nhiều tình trạng sức khỏe – từ bệnh vẩy nến đến bệnh phổi. Bằng cách hiểu rõ các dấu hiệu cảnh báo, mọi người có thể nhanh chóng tìm kiếm tư vấn y tế hoặc sử dụng các phương pháp điều trị phù hợp để giảm đau và tránh các bệnh nguy hiểm đến tính mạng.”