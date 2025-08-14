Dấu hiệu buổi sáng cho thấy nam giới vẫn còn khỏe, sung sức

Hầu hết đàn ông đôi khi gặp khó khăn trong việc đạt hoặc duy trì sự cương cứng, và đôi khi rất khó để xác định nguyên nhân là do thể chất hay tâm lý.

Tuy nhiên, có thể có một cách giúp nam giới nhận biết điều này – đó là theo dõi những gì xảy ra “ở bên dưới” vào một thời điểm nhất định trong ngày.

Ảnh minh họa

Ví dụ, dược sĩ Abbas Kanani từ nhà thuốc trực tuyến Chemist Click (Anh), cho biết: Nếu bạn gặp tình trạng rối loạn cương dương, nhưng vẫn có hiện tượng “chào cờ” vào buổi sáng, thì khả năng cao là cơ thể bạn vẫn đủ khỏe mạnh để tạo ra sự cương cứng.

Ông nói: "Vấn đề lúc này có thể không phải do thể chất, mà là do tâm lý."

Hiện tượng “chào cờ” buổi sáng là một chỉ dấu tốt cho thấy máu và dây thần kinh đến “cậu nhỏ” vẫn hoạt động tốt.

Dược sĩ Abbas nói thêm: "Điều đó có nghĩa là cơ thể bạn vẫn có khả năng sinh lý để đạt được sự cương cứng, và có lẽ bạn không bị rối loạn cương dương do nguyên nhân thể chất, như huyết áp cao, tiểu đường hay testosterone thấp."

Mặc dù không phải lúc nào đàn ông cũng thức dậy với tình trạng “chào cờ”, nhưng thỉnh thoảng nên có hiện tượng này, ông nhấn mạnh.

Dược sĩ Abbas nói thêm: "Không có một tiêu chuẩn cố định nào về việc một người đàn ông nên có bao nhiêu lần cương cứng vào buổi sáng trong tuần, nhưng nếu bạn không còn “chào cờ” như trước, điều đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang có một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn."

Ảnh minh họa

Sự kích thích tình dục ở nam giới là một quá trình phức tạp liên quan đến não bộ, hormone, hệ thần kinh, cảm xúc và mạch máu. Vì vậy, rối loạn cương dương có thể xảy ra khi bất kỳ yếu tố nào trong số này gặp trục trặc.

"Các vấn đề có thể đến từ cả nguyên nhân thể chất lẫn tâm lý," Abbas cho biết.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh lý nam

Rối loạn cương dương (ED) là một tình trạng rất phổ biến. Theo các báo cáo từ NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), ước tính một nửa số nam giới trong độ tuổi từ 40 đến 70 bị ảnh hưởng bởi tình trạng này.

Rối loạn cương dương do nguyên nhân thể chất có thể bao gồm:

- Các tình trạng y tế như: huyết áp cao, tiểu đường, bệnh thận, đột quỵ, động kinh, béo phì, Parkinson hoặc mức testosterone thấp

- Tổn thương dây thần kinh

- Hút thuốc

- Uống quá nhiều rượu

- Các vấn đề giải phẫu ở dương vật như bệnh Peyronie hoặc gãy dương vật

- Một số loại thuốc nhất định.

Rối loạn cương dương do tâm lý xảy ra khi nam giới không thể đạt được hoặc duy trì sự cương cứng khi quan hệ tình dục do các yếu tố tâm lý, ví dụ như căng thẳng, lo lắng, trầm cảm, mất hứng thú.