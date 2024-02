Uống rượu bia càng nhiều, nguy cơ tổn thương gan càng cao (Ảnh: LC)

Uống rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan. Các bệnh về gan có liên quan tới rượu bia có thể kể tới là gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, ung thư gan.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh, các bệnh gan liên quan tới rượu bia thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào rõ ràng cho đến khi gan bị tổn thương nặng hơn. Chính vì thế, biết được những tổn thương gan ở giai đoạn đầu có thể giúp bạn có những can thiệp kịp thời để bảo vệ gan và phục hồi chức năng gan.

Uống bao nhiêu rượu bia là quá nhiều?

Có một điều hiển nhiên là bạn uống rượu bia càng nhiều thì nguy cơ mắc bệnh gan do rượu của bạn sẽ càng cao. Theo thông tin từ Drinkaware (tổ chức từ thiện nhằm giảm tác hại của rượu bia tại Vương Quốc Anh), bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rượu gặp ở 90% số người tiêu thụ hơn 40g cồn, hoặc 4 đơn vị cồn, mỗi ngày. Tổ chức này cho biết lượng cồn trên tương đương với 2 ly rượu vang cỡ vừa (175ml) nồng độ cồn 12% hoặc gần 1 lít bia có nồng độ cồn 4%.

Các dấu hiệu cho thấy gan đang 'kêu cứu' vì quá tải rượu bia

Ở giai đoạn đầu của bệnh gan liên quan tới rượu, bệnh nhân thường không có triệu chứng rõ ràng. Do đó, họ có thể không biết gan của mình đã bị tổn thương do rượu.

Khi gan bị tổn thương nặng hơn và sưng lên, bệnh nhân có thể cảm thấy khó chịu ở vùng bụng phía trên, bên phải. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể gặp một số triệu chứng khác như mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn, buồn nôn và nôn. Bệnh nhân có thể có thêm dấu hiệu như vàng mắt, vàng da và sưng mắt cá chân.

Ở giai đoạn nặng hơn, bệnh nhân có thể bị lú lẫn, buồn ngủ, nôn ra máu hoặc đại tiện ra máu.

Rượu bia gây tổn thương gan như thế nào?

Hình ảnh minh họa gan bình thường và gan bị xơ (Ảnh: Rehab Guide)

Một trong những nhiệm vụ của gan là phân hủy các chất độc hại được nạp vào cơ thể, trong đó có cồn trong rượu bia. Khi cồn đi vào cơ thể, các enzym khác nhau trong gan sẽ hoạt động để phân hủy cồn và loại bỏ chất này ra khỏi cơ thể. Nếu lượng cồn uống vào nhiều hơn mức gan có thể xử lý hiệu quả sẽ gây hại cho gan. Những tác hại này ban đầu thể hiện dưới dạng tăng mỡ trong gan, dần dần là viêm và xơ hóa mô gan.

Mặc dù gan có khả năng tái tạo tế bào, nhưng mỗi một lần phân hủy và lọc cồn, một số tế bào gan sẽ bị chết đi. Do đó, nếu lạm dụng đồ uống có cồn trong nhiều năm có thể làm giảm khả năng tái tạo của gan. Điều này có thể dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng và vĩnh viễn cho gan.

Như đã nhắc ở trên, uống rượu bia càng nhiều thì nguy cơ mắc bệnh gan do rượu sẽ càng cao. Tuy nhiên, theo tờ Times of India, nhiều người uống rượu bia dù với mức độ vừa phải cũng có thể mắc loại bệnh này.

Ngoài ra, rượu bia còn làm trầm trọng thêm bệnh viêm gan do rượu. Tờ Times of India trích dẫn một nghiên cứu năm 2017 cho thấy những người bị tổn thương gan vĩnh viễn do sử dụng nhiều rượu bia nếu tiếp tục uống rượu bia sẽ giảm 30% cơ hội sống sót so với những người ngừng uống rượu.

(Nguồn: Times of India)