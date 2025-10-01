Danh ca Khánh Ly ra sao sau 6 tháng đột quỵ?

Mới đây, MC Jimmy Nhựt Hà đã chia sẻ ảnh chụp cùng danh ca Khánh Ly. Đây là hình ảnh hiếm hoi của nữ danh ca sau lần đột quỵ hồi tháng 3 năm nay.

Jimmy Nhựt Hà và Khánh Ly

Trong ảnh, Khánh Ly nhìn khỏe mạnh và tươi tắn ở tuổi 80. Bà vẫn đứng thẳng lưng, nhưng không tránh khỏi dấu hiệu tuổi tác với mái tóc đã bạc, khiến nhiều khán giả vừa mừng vừa xót xa. Jimmy Nhựt Hà chia sẻ: "Cứ mỗi lần về lại Mỹ là 2 cô cháu đến Đức Mẹ đọc kinh".

Được biết, vào ngày 1/3 năm nay, khi đang ở nhà cùng con gái, nữ danh ca đã đánh rơi thiết bị rồi nằm bất động nên con gái nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.

Ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Khánh Ly bị đột quỵ do nghẽn mạch máu não, phải điều trị bằng thuốc. Ngày 5/3, bà xuất viện nhưng sức khỏe yếu, phải nghỉ ngơi ở nhà.

Sau đó một tuần, nữ danh ca vẫn có mặt tại đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 80 năm của mình. Bà khá yếu và phải bám vào thành ghế để đứng.

Nữ danh ca chia sẻ: "Hôm nay tôi tròn 80 tuổi. Mới cách đây một tuần lễ thôi, tôi tưởng tôi không còn được gặp các anh chị nữa. Tôi bảo con tôi rằng, con ở đây với mẹ, mẹ có thể đi bất cứ lúc nào.

Tôi đã nằm trong bệnh viện được 6 ngày rồi. Ngày hôm nay, con tôi cũng không muốn cho tôi đến đây. Nó sợ tôi chịu không nổi. Nhưng tôi vẫn đến đây, vì tôi muốn cho con tôi hiểu về mẹ của nó là người như thế nào thì mới được mọi người yêu thương thế này.

Tôi muốn các con tôi hiểu được điều đó vì không phải mình tôi mang ơn mọi người. Tôi muốn các con tôi cũng phải mang ơn mọi người. Bởi vậy, hôm nay tôi phải đến, sống chết cũng phải đến.

Hát được hay không hát được thì tôi cũng phải đến. Tôi nói thật, tôi đứng còn không vững nữa, nhưng hát thì tôi vẫn sẽ hát".

Kể từ lần đột quỵ hồi tháng 3, danh ca Khánh Ly gần như không đi hát và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Bà sống khá bình lặng và kín đáo.