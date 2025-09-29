Nam NSƯT 3 đời vợ 5 con nói thẳng với con vợ đầu: "Hát còn không được nói gì theo nghề"

Vừa qua, tại chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã chia sẻ về việc nuôi dạy 5 con với 3 đời vợ.



Kim Tử Long và Mai Ka

Anh nói: "Tôi không bắt con làm theo những gì tôi muốn. Như Mai Ka (con gái trưởng với vợ đầu) ngày xưa hát còn không được nói gì theo nghề. Tôi nghĩ Mai Ka không bao giờ theo nghề được vì không có giọng.

Nhưng đến năm lớp 9, Mai Ka dám trốn tôi vào trường Sân khấu Điện ảnh học. Tôi thấy Mai Ka cắp sách đi học, tưởng học văn hóa ở trường phổ thông, ai ngờ lại vào trường Sân khấu học.

Tới tận ngày tốt nghiệp, tôi mới biết Mai Ka theo học ở trường Sân khấu từ bao giờ. Nó còn bảo tôi tới xem nó diễn tốt nghiệp.

Tôi giận lắm, không đi mà còn mắng con: "Tại sao con không nói cho ba biết mà dám trốn đi học?". Mai Ka bảo tôi rằng: "Tại ba không cho con theo nghề nên con mới lén đi học vì con thích học".

Kim Tử Long cùng hai con trai

Mai Ka giống hệt tôi hồi xưa. 15 tuổi tôi đi hát cũng bị ba tôi cấm. Ba tôi bảo nghề hát này làm sao có tương lai được, con phải học bác sĩ, luật sư… Nhưng tôi vẫn muốn theo nghề này.

Thế là ba tôi nhắc luôn, nhất nghệ tinh, đã chọn nghề này rồi thì phải theo nó tới cuối cùng, phải làm sao thành công với nghề bằng được mới thôi.

Tới Mai Ka, tôi cũng lặp lại y chang như vậy và bảo con đã chọn nghề diễn viên thì phải đi theo nó tới cùng. Dù hoàn cảnh thế nào cũng phải sống chết với nó. Dù có làm thêm nghề tay trái kiếm thu nhập thì nghề chính vẫn phải là nghề diễn.

Ngày Mai Ka thi tốt nghiệp, tôi lén đột nón, đeo kính, bịt khẩu trang đi coi nhưng vẫn bị phát hiện. Tôi đứng tuốt đằng sau mà chúng vẫn nhìn thấy tôi.

Ra sân khấu diễn xong, Mai Ka chạy xuống tôi khóc nức nở. Tôi bảo Mai Ka có năng khiếu bản năng, diễn được nhưng phải trải nghiệm nhiều hơn. Từ đó trở đi tôi ủng hộ Mai Ka theo nghề diễn.

Bây giờ thì tôi có Andy và Su Su cũng hát rất hay nhưng tôi không khuyến khích chúng đi theo nghề. Tôi để chúng tự thấy được sức hút của nghệ thuật. Khi thấy được rồi nó mới tự ý thức, học hỏi, trau chuốt để làm nghề sao cho tốt".

Cũng tại chương trình, Kim Tử Long không giấu diếm việc có 3 đời vợ và 5 người con.