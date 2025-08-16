Danh ca Hương Lan: "Cái đó hỗn láo, tôi không dám nói"

Vừa qua, ca sĩ Quang Lê và danh ca Hương Lan đã có buổi gặp gỡ trò chuyện. Tại đây, Quang Lê chia sẻ: "Tôi hứa với mẹ Hương Lan sẽ lên livestream của mẹ, đã hứa thì không nuốt lời. Làm người phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

Hương Lan và Quang Lê

Tôi có coi lại hai ba lần clip Vlog quay với mẹ Hương Lan và thích quá trời. Nhiều người cũng vào coi lắm. Tôi tự coi lại chính mình thấy cũng vui. Mẹ con chúng tôi gặp nhau chỉ nói về âm nhạc thôi và để cho lớp hậu bối coi lại".

Danh ca Hương Lan nghe vậy liền nhắc nhở Quang Lê và nhiều ca sĩ đàn em: "Tôi và Quang Lê tâm sự thoải mái thôi chứ không có gì. Hơn nữa, chúng tôi nói cũng là để các đàn em sau này yêu thích nghề nghiệp này coi được thì học hỏi.

Tôi chưa nói học hỏi về cách trình diễn sân khấu, chỉ nói về cách cư xử nghề nghiệp với nhau thôi. Đó là vấn đề đạo đức làm nghề, còn đạo đức làm người thì tôi không dám nói vì chính tôi còn non dạ lắm. Cái đó hỗn láo, tôi không dám nói.

Ở đây, tôi chỉ muốn nói tới đạo đức làm nghề, là cách cư xử của người nhỏ tuổi với người lớn tuổi. Tôi muốn nhấn mạnh vào vấn đề này khi làm kênh Youtube, để cho những người trẻ sau này coi được thì học hỏi.

Và cũng có những cái tôi muốn nói để ngay cả những đồng nghiệp đã lớn tuổi cũng tự nhìn lại mình. Những cái này kỳ tới tôi sẽ nói.

Suốt 60 năm tôi học trong nghề này, nên cũng đủ tư cách để nói về đạo đức làm nghề với đàn em thế hệ sau, cho lớp trẻ sau này biết cách cư xử, đối xử ra sao với đồng nghiệp, với bề trên, với tiền bối, với người trên người dưới, đừng có này nọ.

Có nhiều thứ để nói trong nghề này lắm. Tôi biết những nghệ sĩ lớn tuổi không ai thích tôi nói đâu, nhưng tôi nghĩ tôi phải nói vì tôi nghĩ đó là bổn phận của tôi. Tôi nói cho người trẻ, còn họ có học hay không thì tôi không biết".