Chuyện tình của “nữ hoàng phòng trà” và nam diễn viên kém 12 tuổi trong biệt thự hơn 100 tỷ ở TP.HCM

Lệ Quyên sinh năm 1981, được mệnh danh “nữ hoàng phòng trà”. Cô ghi dấu ấn sâu đậm với những bản hit như Duyên phận, Nếu em được lựa chọn, Giấc mơ có thật… Ở tuổi 44, Lệ Quyên vẫn giữ được sức hút đặc biệt, liveshow của cô thường “cháy vé” chỉ sau vài ngày mở bán.

Lệ Quyên được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà"

Về đời tư, Lệ Quyên từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm với doanh nhân Đức Huy. Họ có chung một cậu con trai, song đến năm 2020, cả hai chính thức ly hôn.

Đầu năm 2021, Lệ Quyên công khai hẹn hò với Lâm Bảo Châu. Bạn trai kém Lệ Quyên 12 tuổi, là người mẫu, diễn viên có tiếng trong showbiz Việt. Lâm Bảo Châu từng tham gia đóng các phim như Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương....

Sau khi công khai mối quan hệ, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đi du lịch khắp nơi và chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.Vì chênh lệch tuổi tác, họ từng vấp phải không ít định kiến.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã gắn bó bên nhau 5 năm

"Nữ hoàng phòng trà" chia sẻ rằng dù bạn trai không nói ra, cô vẫn thấu hiểu những áp lực anh phải đối diện khi gắn bó cùng một người nổi tiếng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định cô chưa bao giờ để danh tiếng hay địa vị nghề nghiệp ảnh hưởng đến tình yêu, mà luôn đối xử với anh bằng sự chân thành.

Về phần mình, Lâm Bảo Châu nhiều lần thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bạn gái. Anh thường xuyên tháp Lệ Quyên đến các sự kiện, đồng hành cùng cô trong như những hoạt động thường ngày. Nam người mẫu cũng được bạn bè và con trai của Lệ Quyên yêu quý.

Gần đây, trên YouTube liên tục xuất hiện những video xoay quanh cuộc sống của ca sĩ Lệ Quyên với tiêu đề gây sốc. Nội dung nhiều clip cho rằng cô bị tình trẻ lừa đảo, mất trắng căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng. Dù những thông tin này chưa được xác thực nhưng vẫn lan truyền nhanh chóng, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Trước những ồn ào, ca sĩ Lệ Quyên đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Trên trang cá nhân, cô gián tiếp khẳng định đây chỉ là những thông tin bịa đặt, mang tính chất "câu view" nhằm thu hút tương tác.

"Sáng ra thức dậy xem mấy cái tin mà cười khô hết cả răng các bác ạ. Mình thì quá quen với cái trò nhan nhản trên mạng kiểu đó rồi. Chỉ khổ khán giả không biết gì, đôi khi cứ lo cho em. Cuộc sống mà, không tránh khỏi phiền phức kiểu thế này", Lệ Quyên cho biết.

Vượt qua mọi thị phi, suốt 5 năm qua, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn gắn bó bên nhau như hình với bóng. Cặp đôi hiện đang chung sống trong căn biệt thự xa hoa, rộng gần 600m2 của Lệ Quyên ở TP.HCM.

Biệt thự bề thế của Lệ Quyên ở TP.HCM

Nội thất bên trong xa hoa, lộng lẫy như bảo tàng nghệ thuật

Ngôi nhà có tông màu trắng chủ đạo, gồm một trệt và hai lầu. Phía trước nhà, nữ ca sĩ đặt hai tượng đá nam thần, nữ thần mang lại cảm giác như bước vào lâu đài Hy Lạp. Các chi tiết cầu thang xoắn dát vàng, đèn Baikal tiền tỷ, bàn ăn đá hoa cương và nhiều bức tượng nghệ thuật cũng được chăm chút từng chi tiết.

Không gian sống của Lệ Quyên còn có khu thờ Phật, phòng tắm thư giãn, bể bơi... Đặc biệt, nữ ca sĩ còn dành hẳn một khu vực để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và bộ sưu tập thời trang hàng hiệu, khiến căn nhà như một “bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ”.

Khi khám phá không gian trong dinh thự của Lệ Quyên, Quang Lê từng choáng ngợp vì nội thất quá sang trọng, đắt tiền. Theo nam ca sĩ, cơ ngơi của "nữ hoàng phòng trà" phải có giá trị lên đến hơn 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng.

Sắc vóc của Lệ Quyên ở tuổi 44

Ngoài căn biệt thự bề thế đang ở, Lệ Quyên còn sở hữu bất động sản ở Đà Lạt và Mỹ, xe sang, kim cương và nhiều bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền. Nhiều cư dân mạng nhận xét, gọi Lệ Quyên là "nữ hoàng kim cương", hay "đại gia showbiz Việt" cũng không ngoa.