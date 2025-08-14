HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chồng Tây ca sĩ Thu Phương phản hồi thông tin ly hôn vợ gây xôn xao

Lâm Anh |

Những ngày gần đây, mạng xã hội và một số kênh YouTube lan truyền tin đồn ca sĩ Thu Phương và ông xã người Mỹ gốc Việt - Dũng Taylor đã “đường ai nấy đi”.

Trước loạt thông tin gây xôn xao, Dũng Taylor đã lên tiếng phản hồi. Anh khẳng định mối quan hệ của vợ chồng anh vẫn bình thường và bác bỏ chuyện ly hôn.

Chồng Tây của Thu Phương chia sẻ: "Theo giấy hôn thú thì mình là người đang có vợ, nhưng theo tin đồn trên các kênh Youtube là mình đã bị vợ bỏ lâu rồi, đang là gà trống nuôi con, thương cảnh lắm! Muốn tin đồn đi xa và nhanh như chớp thì nên bắt đầu với câu "tôi mới nghe tin này, tuy chưa chính thức và chưa kiểm chứng nhưng nghe nhiều người đồn lắm...

Dũng Taylor bác bỏ tin đồn vợ chồng anh ly hôn

Thời buổi này thì sự thật nằm ở người nghe, không phải ở bằng chứng. Khi tiếp cận thông tin cần phải sàng lọc thật kỹ, nguồn thông tin như nguồn nước, nếu nguồn bẩn và để nó xâm nhập vào não thì toang!".

Vợ chồng Thu Phương đã gắn bó bên nhau gần 20 năm

