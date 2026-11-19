Người đàn ông 74 tuổi méo miệng, liệt nửa người khi đang đi bộ, được can thiệp lấy huyết khối và phục hồi vận động gần như hoàn toàn.

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị hai bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng do tắc động mạch cảnh trong. Cả hai đều nhập viện trong tình trạng nói khó, méo miệng, liệt nửa người. Nhờ được can thiệp lấy huyết khối cơ học kịp thời, tình trạng thần kinh cải thiện rõ rệt, gần như không còn di chứng liệt sau điều trị.

Trường hợp đầu tiên là nam, 74 tuổi, có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp , tiểu đường, suy tim , suy thượng thận, suy thận, bệnh mạch vành đã đặt stent và gout.

Sáng 4/11, khi đang đi bộ, người bệnh bất ngờ nói khó, méo miệng, liệt nửa người trái rồi ngã khuỵu. Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất, chụp cắt lớp vi tính sọ não và điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện nên được chuyển đến bệnh viện.

Kết quả chụp MRI sọ não 3.0 tại đây phát hiện vùng nhồi máu não diện rộng ở bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong phải. Trước tình trạng tắc mạch máu lớn, các bác sĩ quyết định can thiệp lấy huyết khối cơ học.

Hai ngày sau thủ thuật, tình trạng liệt của bệnh nhân cải thiện đáng kể. Người bệnh có thể ngồi dậy, tập đi với sự hỗ trợ của dụng cụ. Đến ngày thứ 9, bệnh nhân đã tự đi lại, gần như không còn di chứng liệt.

Người bệnh tiến triển tích cực sau điều trị. (Ảnh: BVCC)

Trường hợp thứ hai là nam, 50 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và rung nhĩ, đang được theo dõi, điều trị tại một bệnh viện đa khoa tư nhân. Sáng 8/11, khi đang sinh hoạt bình thường, người bệnh đột ngột nói khó, liệt nửa người trái.

Sau khi được chụp cộng hưởng từ sọ não, bệnh nhân nhanh chóng chuyển đến bệnh viện. Kết quả thăm khám và các xét nghiệm cho thấy người bệnh bị nhồi máu não bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong phải. Các bác sĩ chỉ định can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học để tái thông mạch máu.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng liệt cải thiện rõ rệt. Chỉ hai ngày sau, người bệnh đã có thể đi lại; đến ngày thứ ba, các triệu chứng liệt gần như biến mất hoàn toàn.

Đây là kết quả đáng ghi nhận khi người bệnh tuổi cao, mắc nhiều bệnh lý nền phối hợp. Việc được chuyển đến cơ sở chuyên sâu và can thiệp kịp thời đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của cả hai trường hợp.