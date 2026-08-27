Đàn ông khỏe "chuyện chăn gối" thường có 1 dấu hiệu vào buổi sáng

Khả năng “chuyện chăn gối” của đàn ông có thể được hé lộ qua một phản ứng sinh lý sau khi thức dậy. Đây cũng là dấu hiệu phản ánh hoạt động của mạch máu và hormone nam.

Khi nói đến “chuyện chăn gối” của đàn ông, nhiều người thường nghĩ đến ham muốn hoặc khả năng duy trì cuộc yêu. Tuy nhiên, một phản ứng sinh lý xuất hiện ngay sau khi thức dậy cũng có thể phần nào cho thấy khả năng cương dương của nam giới đang hoạt động bình thường.

Dấu hiệu đó là cương dương vào buổi sáng. Đây thường là đợt cương cuối cùng trong số những lần cương dương tự nhiên xảy ra khi nam giới ngủ và còn kéo dài đến lúc tỉnh giấc. Trong y khoa, hiện tượng này được gọi là cương dương về đêm (nocturnal penile tumescence - NPT).

Theo Men’s Health, cương dương vào buổi sáng không nhất thiết xuất phát từ một giấc mơ có nội dung tình dục. Hiện tượng này chủ yếu liên quan đến những thay đổi tự nhiên của hệ thần kinh, tuần hoàn máu và hormone trong khi ngủ.

Vì sao nam giới thường cương dương vào buổi sáng?

Cương dương buổi sáng có thể phản ánh "chuyện chăn gối" của nam giới (Ảnh: Getty).

Sự cương dương xảy ra khi các động mạch ở “cậu nhỏ” giãn ra, cho phép nhiều máu chảy vào thể hang. Khi ngủ, hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh hơn, vừa giúp cơ thể thư giãn, nhịp tim chậm lại, vừa tạo điều kiện xuất hiện các đợt cương dương.

Bác sĩ tiết niệu Seth Cohen, Trung tâm Y tế Langone, Đại học New York (Mỹ) cho biết trong giai đoạn ngủ chuyển động mắt nhanh (REM), cơ thể sản sinh nitric oxide - chất giúp các mạch máu ở “cậu nhỏ” giãn ra. Lượng máu đổ về nhiều hơn khiến “cậu nhỏ” cương lên.

Bên cạnh đó, bác sĩ Andrew Y. Sun (Mỹ) cho biết tuần hoàn máu đến “cậu nhỏ” thường tăng trong giấc ngủ REM. Những biến động về hormone trong giai đoạn này cũng có thể kích hoạt cương dương. Nồng độ testosterone thường đạt mức cao vào sáng sớm là một yếu tố khác góp phần tạo nên hiện tượng này.

Theo bác sĩ Cohen, nam giới có thể cương dương khoảng 90 phút một lần trong chu kỳ ngủ. Bác sĩ tiết niệu Adam Ramin (Mỹ) cho biết một người đàn ông khỏe mạnh có thể trải qua 3-5 đợt cương dương mỗi đêm. Nếu một đợt xảy ra gần lúc tỉnh giấc, người đó sẽ nhận thấy tình trạng cương dương vào buổi sáng.

Không chỉ tiết lộ khả năng trong “chuyện chăn gối”

Cương dương buổi sáng không chỉ tiết lộ khả năng trong “chuyện chăn gối” của đàn ông (Ảnh: Getty).

Cương dương vào buổi sáng cho thấy quá trình dẫn truyền thần kinh, lưu thông máu và hoạt động hormone liên quan đến khả năng cương vẫn diễn ra.

Bác sĩ Cohen nhận định: “Điều đó cho thấy trái tim khỏe mạnh, huyết áp được kiểm soát và hormone cân bằng”.

Một nghiên cứu được công bố năm 2022 ghi nhận những nam giới thường có hiện tượng cương dương vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim hoặc đột quỵ thấp hơn 22%. Các nhà nghiên cứu cho rằng mối liên hệ này có thể xuất phát từ việc cương dương về đêm phản ánh khả năng tuần hoàn máu tốt. Tuy nhiên, kết quả này cho thấy sự liên quan, không có nghĩa cương dương buổi sáng trực tiếp ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Bác sĩ Sun ví hiện tượng này như “đèn báo kiểm tra động cơ” của cơ thể. Nó không thể thay thế việc khám sức khỏe, nhưng có thể cung cấp một dấu hiệu về hoạt động của mạch máu và chức năng sinh lý nam.

Có cương dương buổi sáng nhưng vẫn gặp khó khăn khi “lâm trận”

Nếu một người vẫn cương dương khi thức dậy nhưng khó duy trì trạng thái này trong lúc “yêu”, nguyên nhân có thể nghiêng về tâm lý hơn là bất thường thực thể. Điều đó cho thấy cơ thể vẫn có khả năng tạo ra phản ứng cương trong lúc ngủ.

Tuy nhiên, trầm cảm và lo âu cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh phó giao cảm, từ đó tác động đến cả sự cương dương ban ngày lẫn ban đêm. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào một dấu hiệu để tự xác định nguyên nhân.

Bác sĩ Ramin giải thích: “Cương dương về đêm không phục vụ một mục đích cụ thể. Đây đơn thuần là hệ quả của quá trình kích thích tự nhiên đối với hệ thần kinh phó giao cảm trong lúc ngủ”.

Dù vậy, những đợt cương về đêm vẫn giúp các mô tại “cậu nhỏ” duy trì độ mềm mại và co giãn. Các bác sĩ cảnh báo nếu hiện tượng này không xảy ra trong thời gian dài, các cơ ở “cậu nhỏ” có thể co lại quá mức, thậm chí làm chiều dài của cơ quan này giảm dần.

Khi nào nam giới nên đi khám?

Không thấy cương dương vào một vài buổi sáng chưa đồng nghĩa cơ thể có vấn đề. Nam giới vẫn có thể trải qua các đợt cương trong đêm nhưng chúng kết thúc trước khi tỉnh giấc nên không nhận ra.

Theo bác sĩ Ramin, nếu không còn thức dậy với tình trạng cương dương trong khoảng 1-2 tháng, nam giới nên đi khám. Sự thay đổi kéo dài có thể liên quan đến rối loạn chức năng thần kinh, bệnh động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc testosterone thấp.

Để tìm nguyên nhân, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm nồng độ testosterone, sàng lọc tiểu đường, đo huyết áp hoặc siêu âm. Việc phát hiện và điều trị vấn đề tiềm ẩn không chỉ giúp cải thiện khả năng cương dương mà còn bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Nguồn: Men’s Health