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Đại lý thanh lý mẫu lái thử, giảm cả trăm triệu đồng

Lê Tuấn
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Một đại lý BYD đang triển khai chương trình thanh lý nhiều mẫu xe chạy thử (demo) đời cũ 2024 và 2025. Mức giá rao bán thấp hơn đáng kể so với xe mới, có mẫu giảm hơn 100 triệu đồng.

Theo thông tin từ nhân viên đại lý ở miền Trung này, các xe thuộc diện thanh lý đều được sản xuất trong giai đoạn 2024-2025 và đã qua sử dụng với quãng đường vận hành từ khoảng 3.500 km đến 16.000 km.

Đáng chú ý nhất là chiếc BYD Seal Performance sản xuất năm 2024. Sau khoảng 16.000 km vận hành, mẫu sedan thuần điện hiệu suất cao này đang được chào bán với giá 870 triệu đồng.

Seal là một trong 3 dòng xe đầu tiên của BYD bán tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh đó, phiên bản BYD Seal Advanced sản xuất năm 2024, đã lăn bánh khoảng 11.000 km, được rao bán với giá 770 triệu đồng. Đây là phiên bản tiêu chuẩn với công suất và trang bị thấp hơn bản Performance.

Trong danh sách thanh lý còn có BYD Atto 2, mẫu SUV điện ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2025. Chiếc xe đã vận hành khoảng 12.000 km và được chào bán với giá 560 triệu đồng, thấp hơn 109 triệu đồng so với giá niêm yết 669 triệu đồng của xe mới.

Một mẫu xe mới về nước năm ngoái là BYD Seal 5 PHEV cũng nằm trong diện thanh lý. Chiếc xe lướt được rao bán thuộc đời 2025, đã đi khoảng 3.500 km và được chào bán với giá 580 triệu đồng. Con số này thấp hơn 116 triệu đồng so với giá bán của xe mới.

BYD Seal 5 bán tại Việt Nam từ tháng 10/2025. Ảnh: Đại lý

Nhân viên đại lý cho biết mức giá trên chưa phải giá bán cuối cùng. Khách hàng có nhu cầu vẫn có thể tiếp tục thương lượng để đạt mức giá phù hợp.

Thương hiệu BYD chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2024 với 3 mẫu xe thuần điện. Sau hơn hai năm, hãng xe Trung Quốc đã mở rộng danh mục sản phẩm lên 10 mẫu, bao gồm cả xe điện và xe hybrid cắm sạc.

Mặc dù vào Việt Nam hơn 2 năm và có kinh doanh xe điện , BYD không có kế hoạch đầu tư hạ tầng trạm sạc riêng. Thay vào đó, hãng này chủ yếu kết hợp với các đối tác để phát triển và đặt trụ sạc tại showroom hoặc bến xe.

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