Đại gia đất Vĩnh Long được Cát Tường gọi là "ông xã": U60 chọn yêu không ràng buộc

Cách đây hơn hai năm, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường có dịp tới Đà Lạt quay phim cùng diễn viên Trung Dũng. Cô liên tục gọi Trung Dũng là “ông xã” và cư xử rất nhẹ nhàng, ngọt ngào với anh, khác hẳn cách xưng hô, giao tiếp với bạn thân Tiết Cương, khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Trung Dũng và Cát Tường

Chưa dừng lại ở đó, Cát Tường còn gây bất ngờ khi tiết lộ: “Trời ơi, Trung Dũng chứ đâu phải Tiết Cương. Chỉ có Tiết Cương mới lần nào đi ăn cũng đợi tôi đến để trả tiền, còn Trung Dũng là "trùm" Vĩnh Long. Qua cầu Mỹ Thuận mà hỏi thì ai cũng biết Trung Dũng là đại gia đất”.

Tiết lộ này càng khiến khán giả tò mò hơn về thân thế, cuộc đời của diễn viên Trung Dũng.

Nam diễn viên điển trai, đa tài khiến nhiều cô gái mê mẩn

Trung Dũng tên thật là Phạm Trung Dũng, sinh năm 1973 tại Vĩnh Long (cùng quê với Cát Tường) trong một gia đình có 7 người con, cha là bộ đội.

Sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng Trung Dũng lại có năng khiếu và mê diễn xuất. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình nên anh không có điều kiện bộc lộ đam mê và theo nghề từ sớm.

Để mưu sinh, Trung Dũng sau khi học xong cấp 3 đã lên Sài Gòn. Thời gian đầu, anh phải làm bồi bàn với mức lương 500 ngàn đồng một tháng.

Với quyết tâm theo đuổi đam mê, Trung Dũng đăng ký thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh và đậu thủ khoa. Sau đó, anh tốt nghiệp Khoa Diễn viên (khóa 4) Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997.

Trung Dũng khoe cơ bắp cuồn cuộn

Kể từ đây, Trung Dũng bắt đầu đi diễn, nhận từ những vai nhỏ nhất tới vai chính trong phim truyền hình. Năm 1999, anh đóng phim truyền hình đầu tiên là phim Đất trắng và tiếp đó là hàng chục bộ phim truyền hình khác nhau.

Ngoài phim truyền hình, Trung Dũng cũng đóng đến 7 phim điện ảnh và tạo nhiều tiếng vang.

Trung Dũng được đánh giá cao nhờ ngoại hình nam tính, cao to, cơ bắp cuồn cuộn, điển trai và thần thái lịch lãm của một quý ông, được nhiều khán giả nữ ái mộ. Anh được xem là một trong những mỹ nam của phim truyền hình thập niên cuối 90, đầu 2000.

Năm 2015, anh đoạt giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Lễ trao giải Cánh diều với vai diễn Trung trong Lạc giới.

Năm 2018, Trung Dũng ghi dấu ấn qua vai Kiệt trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ. Vai diễn này giúp anh đoạt Giải Mai Vàng ở hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, phim truyền hình được yêu thích".

Ngoài ra, Trung Dũng còn biết ca hát và đã phát hành ca khúc thu âm Đóa hoa pha lê và Nhớ mưa Sài Gòn. Ngoài diễn xuất, thi thoảng anh cũng nhận show đi hát tại một số chương trình. Anh cũng làm cả MC và gây dấu ấn khi dẫn cùng Thanh Mai trong chương trình Sức sống mới đình đám một thời.

Trung Dũng và Bình An

Hiện tại, Trung Dũng có đời sống viên mãn về kinh tế, ít đi diễn, chuyển sang làm Youtube chuyên về ẩm thực, du lịch. Anh thường xuyên đi chơi khắp trong nước, thế giới, tận hưởng cuộc sống tuổi U60.

Bị nghi ngờ giới tính và giấu kín chuyện tình duyên

Là một tài tử nổi tiếng nhưng Trung Dũng lại rất kín tiếng về đời tư nên đến tận bây giờ, khán giả dù tò mò nhưng vẫn chưa từng được biết tới chuyện tình duyên của anh.

Chính điều này khiến Trung Dũng từng vướng phải nhiều tin đồn, nghi ngờ về giới tính, đặc biệt sau khi anh đóng vai đồng tính trong phim Lạc giới cùng đàn em Bình An. Tuy nhiên, Trung Dũng phủ nhận hoàn toàn về những tin đồn này.

Trung Dũng cũng không ít lần vướng phải tin đồn tình ái với các đồng nghiệp nữ. Điển hình nhất là tin đồn phim giả tình thật với đàn em Thúy Ngân khi đóng phim Gạo nếp gạo tẻ, ngủ chung phòng. Bản thân anh phải lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

Trong chương trình Một tiếng kể hết, Trung Dũng thú nhận anh từng có vợ. Vợ anh là một fan cứng và tiếp cận anh, nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, hai người đã ly hôn từ năm 2016. Hiện tại, vợ cũ và con của anh đang sống tại Mỹ.

Trung Dũng và mẹ

Theo nam diễn viên, vợ cũ của anh không hoạt động nghệ thuật và là một người phụ nữ của gia đình. Cả hai thống nhất không chia sẻ thông tin về đối phương để tránh cuộc sống bị xáo trộn.

Sau khi ly hôn, Trung Dũng lựa chọn sống độc thân, giữ kín đời tư và tập trung cho công việc của mình. Anh chia sẻ, việc thất tình đã khiến tim anh thực sự đau đớn vào tuổi 45, và từ đó anh không muốn vật vã vì tình thêm lần nào nữa.

Vậy nhưng, trong lần ra mắt Lật Mặt 6 năm 2023, Trung Dũng từng tiết lộ: “Tôi trải qua cú sốc thất tình với bạn gái kém 20 tuổi kéo dài cỡ 3 tháng”. Sau một thời gian, cả hai quay lại với nhau.

Khi đó, nam diễn viên chia sẻ anh và bạn gái vẫn tốt đẹp, cả hai sống cùng nhau 10 năm. Bạn gái anh không thích đám cưới, đám hỏi. Theo chia sẻ từ Trung Dũng, bạn gái anh làm trong ngành giáo dục cho công ty nước ngoài.

Cách đây hơn một năm, tại một livestream, Trung Dũng cũng lên tiếng khi bị hỏi khiếm nhã về đời tư:

“Con tôi năm nay 12 tuổi rồi. Trong showbiz, có nhiều người sống với nhau rồi quay ra đấu đá, chửi nhau, chia tay, bất cứ chuyện gì cũng đem lên mạng, hay một số nghệ sĩ có tính xấu. Mọi người cứ nhắm vào đó rồi nghĩ rằng ai cũng vậy, hay nghe đồn thổi rồi nghĩ là như thế. Nhưng các bạn sai rồi.

Có những người nghệ sĩ dù có tìm cỡ nào cũng không biết được gì về đời tư của họ, vì họ sống chỉ biết nghề thôi, sống một cuộc sống thầm lặng”.

Hiện tại, Trung Dũng đã ở tuổi 52 nhưng vẫn trẻ trung, 6 múi cuồn cuộn nhờ chăm chỉ tập luyện, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trong một lần gặp nhau, Cát Tường từng hào hứng và xuýt xoa khi thấy thân hình vạm vỡ, cuồn cuộn cơ bắp của Trung Dũng ở tuổi 50. Cát Tường còn thắc mắc không hiểu sao ở tuổi 50 mà Trung Dũng vẫn giữ được body đẹp đến như vậy.

Anh chọn cách sống lành mạnh, thường xuyên nấu ăn cho mẹ già, chăm sóc mẹ và đi chơi khắp thế giới cùng bạn bè, đời sống rất thoải mái, không vướng bận kinh tế, công việc.