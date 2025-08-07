Nữ ca sĩ cầm tiền bật khóc: "Sao tôi giống ăn xin quá vậy?"

Mới đây, chương trình Đấu trường ngôi sao đã lên sóng với sự xuất hiện của ca sĩ Thùy Trang.



Thùy Trang

Thùy Trang được biết đến là giọng ca nữ nổi tiếng thập niên 90, gắn liền với series Mưa Bụi đình đám. Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Thùy Trang hiện tại không chỉ đi hát mà còn nhận lời ngồi ghế giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc. Gần đây nhất, nữ ca sĩ gây chú ý khi ngồi ghế nóng Đấu trường ngôi sao trong vai trò huấn luyện viên.

Cô nói: "Ngồi cùng ghế nóng với tôi là nhạc sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Đoan Trang và ca sĩ Quốc Đại.

Cả ba người đều giỏi và ngang tài, ngang sức, khiến tôi phải dè chừng. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi gặp được những huấn luyện viên vừa giàu kinh nghiệm, vừa tinh tế".

Nhắc đến ca sĩ Thùy Trang, khán giả không chỉ nhớ đến giọng hát ngọt lịm mà còn ấn tượng bởi phong cách trình diễn nhẹ nhàng, đằm thắm, đặc biệt là mái tóc búi cao qua nhiều năm tháng. Về lý do luôn chọn kiểu tóc búi này, nữ ca sĩ cho biết:

"Mỗi lần tôi biểu diễn, tôi lại thích kiểu tóc này vì gọn gàng và mang lại cảm giác tự tin, thoải mái, nhất là những sân khấu ngoài trời, gió thổi lồng lộng.

Có nhiều khán giả hỏi tôi vì sao để hoài một kiểu tóc mà không thay đổi nhưng cũng có một số khán giả yêu thích tôi búi tóc. Mỗi người một sở thích khác nhau và tôi thích kiểu tóc này".

Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào nghề, ca sĩ Thùy Trang tâm sự: "Tôi không quên lần đi hát tại một nhà hàng nọ. Khi ấy, tôi vẫn còn là một sinh viên và tham gia biểu diễn cùng một nhóm nhạc dân tộc.

Trong tà áo dài truyền thống, tôi thể hiện bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè và nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Đặc biệt, tôi còn được tặng rất nhiều hoa kèm tiền trong đó.

Tôi vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng xen lẫn cảm xúc ngại ngùng, xấu hổ.

Tôi cầm hoa và tiền bật khóc nức nở, khóc rất nhiều vì nghĩ sao tôi giống ăn xin quá vậy? Cảm giác vui buồn lẫn lộn.

Khi về nhà, mẹ và chị gái mới giải thích rằng đó là tình cảm của khán giả, họ yêu quý nên mới tặng mình như vậy. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên được.

Sau ánh đèn sân khấu, tôi còn có ấm viên mãn. Bên cạnh nghệ thuật, tôi cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, quan tâm con cái và phụ giúp công việc kinh doanh của chồng.

Ngày xưa tôi đi hát nhiều, ít có thời gian bên con nên bây giờ tôi muốn bù đắp lại cho con".