Nam ca sĩ bỏ 2,6 tỷ sửa nhà, giận dữ: "Tôi vô phước"

Mới đây, Quang Lê đã mời danh ca Hương Lan tới nhà mới của mình chơi. Được biết, nam ca sĩ vừa mua thêm một căn nhà tại Mỹ sau hàng loạt căn nhà trước đó.

Hương Lan và Quang Lê

Tuy nhiên, thay vì hào hứng, tự hào nhưng những lần mua nhà trước, thì lần này Quang Lê tỏ ra hơi thất vọng.

Anh nói: "Tôi mua căn nhà này không làm tiệc tùng gì hết, không mời ai tới vì chán. Mẹ Hương Lan là người đầu tiên tôi mời đến căn nhà này. Trông vậy mà căn nhà này tôi chưa hoàn thiện, vẫn đang dở dang lắm. Tôi mất 100 nghìn đô để làm được cái bếp.

Tôi rất đau lòng vì tôi mất 100 nghìn đô tương đương 2,6 tỷ đồng để sửa cái nhà này mà nhận về không được một cái gì ra hồn. Đồ đạc bây giờ trong nhà toàn đồ của tôi với đồ được tặng.

Cái trần nhà họ làm cho tôi mất 4000 đô nhưng không bằng phẳng, phải làm lại. Thay vài cái dây điện họ cũng lấy tôi 3000 đô trong khi ra ngoài mua vài cuộn dây diện đáng bao nhiêu đâu. Đến sàn nhà cũng là tôi được cho gỗ, họ chỉ tới lắp vào cũng không ra hồn.

Nói chung, tôi bỏ 100 nghìn đô ra chỉ nhận về được sơn tường, sơn đồ đạc mà sơn cũng không ra gì. Cái tủ của tôi họ lắp tủ cũ vào xong sơn đè lên, nhưng bong tróc cả sơn ra. Tôi yêu cầu phải thay cái tủ này mà họ vẫn chưa làm.

Ổ khóa ở các cửa đều lung lay, không cửa nào khóa được. Sửa nhà đúng là một ác mộng. Mọi người sửa nhà phải tìm được đơn vị có tâm, đừng như tôi mất 100 nghìn đô chẳng ra đâu vào đâu.

Họ đến nhà này, biết tôi là nghệ sĩ mà vẫn làm đểu cho tôi, rồi xin lỗi tôi là xong. Cái nhà này tôi rất buồn, tốn rất nhiều tiền nhưng gặp phải thợ vô tâm. Nhà anh trai tôi Nguyên Lê cũng bị như vậy, mất nhiều tiền thuê thợ đến nhưng thợ làm bôi ra cho có. Tôi vô phước. Tôi không nói tên ra nhưng tự họ nghe thấy phải hổ thẹn".