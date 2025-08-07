Nam ca sĩ làm chủ nhà hàng chay vì không muốn sát sinh, nuôi con 18 tháng

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã tới thăm nhà hàng chay của ca sĩ Cao Thái Sơn. Được biết, sau biến cố trong sự nghiệp là lùm xùm với Nathan Lee, Cao Thái Sơn ít đi hát hơn trước và tập trung cho công việc kinh doanh, mở một nhà hàng chay của riêng mình.

Cao Thái Sơn và con trai và mẹ

Cao Thái Sơn chia sẻ mục đích của mình khi mở nhà hàng chay: "Không phải tôi chuyển hướng mà tôi muốn lan tỏa nhiều hơn những điều thiện lành. Vì thế, tôi quyết định mở nhà hàng chay. Điều này tôi chưa bao giờ nghĩ tới nhưng ngày hôm nay đã thực hiện được rồi.

Tôi cảm thấy rất vui vì lan tỏa được những điều thiện lành trong năm nay. Ngoài việc ca hát, tôi mở được nhà hàng chay này, gọi chính xác hơn là thực dưỡng vì chủ yếu là những món liên quan đến rau củ, nấm.

Trước kia, tôi nghĩ ăn chay rất nhàm chán, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra có rất nhiều món ngon được chế biến từ nấm, rau củ.

Tôi chọn một căn nhà cổ để làm nhà hàng này. Trước đây tôi đã rất mê nấu ăn. Nhiều người cũng khuyên tôi mở nhà hàng đi, nhưng tôi không làm vì tôi sợ sát sinh. Sau đó, tôi mới nghĩ ra một cách để không phải sát sinh, đó là mở nhà hàng chay".

Nhà hàng chay của Cao Thái Sơn khá rộng rãi, khang trang và có phong cách riêng, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bên trong nhà hàng, Cao Thái Sơn đầu tư nội thất đẹp, đắt tiền và tạo một không gian sang trọng. Tại nhà hàng cũng có cả mẹ và con trai của Cao Thái Sơn được 18 tháng tuổi.

Cao Thái Sơn chia sẻ: "Mẹ tôi là người phụ nữ tôi vô cùng yêu quý. Bà đã 80 tuổi rồi nhưng trộm vía vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh dù chân hơi đau. Nhà tôi có ba chị em. Trên tôi còn hai chị gái nữa. Tôi là con trai duy nhất trong nhà".

Mẹ Cao Thái Sơn tiết lộ về con trai: "Sơn hồi xưa cũng nghịch nhưng chỉ nghịch thôi chứ không phá phách. Tính Sơn khá hiền nên thường bị bạn bè bắt nạt. Sơn thích hát từ nhỏ, hay mở tivi rồi hát theo. Tới lớp, Sơn cũng xung phong lên hát và được mọi người khen. Cô giáo chủ nhiệm còn bảo tôi là Sơn hát hay lắm, phải cho Sơn đi học hát".