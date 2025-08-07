Nữ tiến sĩ là NSND 79 tuổi: "Có trả bao tiền tôi cũng không nhận việc đó"

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, tiến sĩ – NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ bí quyết sống vui, sống khỏe ở tuổi U80.

NSND Bạch Tuyết

Bà nói: "Làm đúng nhưng đừng để mình bị áp lực thì sẽ có kết quả. Tất cả mọi việc trong đời đều vậy, đừng để mình bị áp lực.

Nếu hỏi tôi vì sao lúc nào tôi cũng vui thì tôi nói là do tôi không làm việc áp lực. Nếu tôi nhận lời một công việc nào đó mà khiến tôi bị áp lực thì có trả bao tiền tôi cũng không nhận việc đó. Tôi đi chơi.

Không có công việc đó tôi cũng không nghèo, tại sao không tự thưởng thức những cái tôi vẫn đang có. Có ai nói cho mình chừng nào chết đâu, sao mình vẫn tin mà sống hoài. Mỗi người sống tới một tuổi khác nhau, không phải ai cũng sống tới 80 tuổi mới chết. Có người 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi… là chết.

Vì thế, hãy sống mỗi ngày như là chỉ còn một giờ này để sống. Trong cuộc đời, dù chỉ còn một chút hi vọng là sẽ khác.

Dù mọi thứ có mất hết thì cũng đừng mất hi vọng. Chỉ cần còn một hớp nước để uống thì vẫn còn đủ sức gánh một thùng nước. Nếu mình không đứng dậy thì ai đứng dậy giúp mình? Thái độ sống quyết định tất cả. Khi nào cảm thấy bị tù túng quá, hãy tự đứng lên để cảm thấy mọi thứ khác đi.

Tôi thấy mấy ông bác học tìm ra được một quy luật rất hay. Thiện và ác là rõ ràng nhưng nếu cáí ác không khởi động thì cái thiện bị đơ...

Hồi đầu tôi mới đi làm từ thiện, tôi nghĩ mình tốt, đi giúp người nghèo khổ, khó khăn. Nhưng đến khi làm từ thiện nhiều rồi, tôi nhận ra rằng, nhờ có những người đó tôi mới được phát triển lòng hướng thiện, được làm việc thiện.

Vì thế nên sau này tôi đi từ thiện, nhiều người không hiểu vì sao tôi lại cảm ơn người nọ người kia, cứ cúi đầu cảm ơn. Mọi người hỏi sao tôi lại cảm ơn họ trong khi họ mới cần cảm ơn tôi. Nhưng tôi phải cảm ơn vì nhờ có họ tôi mới được làm việc thiện".