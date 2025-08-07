HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nữ NSƯT bán căn nhà mưu sinh khi lên TP.HCM: "Buồn và luyến tiếc"

Tùng Ninh |

"Có thể nói, đây là căn nhà đầu tiên tôi mua được trong cuộc đời mình" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã chia sẻ một clip quay lại cảnh anh đi bán nhà hộ bạn thân là nghệ sĩ Cát Tường.

- Ảnh 1.

Tiết Cương

Anh nói: "Tôi xin trân trọng thông báo một tin là nghệ sĩ Cát Tường bán nhà. Bây giờ tôi sẽ chạy lên Gò Vấp để xem tình hình cô ấy thế nào, bán nhà ra sao, bán giá bao nhiêu".

Điều khiến khán giả chú ý là Tiết Cương mới chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới là làm môi giới, review bất động sản, thay vì chỉ đi review xe cộ như trước kia.

Anh còn lập hẳn một kênh Youtube mới là "Tiết Cương địa ốc (An cư lạc nghiệp)" để chuyên review bất động sản. Dường như các nghệ sĩ trong showbiz đang dần có xu hướng chuyển sang làm bất động sản. Cách đây không lâu, ông trùm Điền Quân là Color Man cũng tuyên bố làm bất động sản sau khi phá sản.

Tới nơi, Tiết Cương cho khán giả xem căn nhà mà Cát Tường đang rao bán. Căn nhà cao 3 tầng, sơn màu xanh, khá mới, có sân cổng chắc chắn, nằm ở con ngõ khá to có thể đi cả ô tô vào được và đậu ô tô tận cửa. Bên trong nhà có diện tích khá rộng, lên đến 91,4m2.

- Ảnh 2.

Cát Tường

Tiết Cương gọi điện một lúc Cát Tường mới xuất hiện. Nữ nghệ sĩ khá niềm nở giới thiệu nhà cho Tiết Cương vì biết anh đang làm bất động sản.

Cô nói: "Căn nhà này nếu tôi còn ở sẽ đập cửa sổ làm thành cửa lớn để cho hẳn ô tô vào nhà luôn. Nhưng vì chuyển đi nên tôi không làm nữa. Trong sân này phải đậu được 8 cái xe máy.

Tôi yêu căn nhà này lắm, nên rời đi có chút buồn và luyến tiếc. Về lại căn nhà tôi từng ở cũng nhiều kỷ niệm, bao nhiêu ký ức ùa về. Tôi về căn nhà này cuối năm 2017, đầu năm 2018.

Đây là căn nhà đầu tiên tôi mua được từ khi mưu sinh ở Sài Gòn. Lúc đó, tôi ở Biên Hòa về Sài Gòn ở mướn một căn nhà tại đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình. Có thể nói, đây là căn nhà đầu tiên tôi mua được trong cuộc đời mình. Tính ra là tôi mới mua được nhà cách đây 8 năm thôi. Căn nhà này tôi tự xây hết. Tôi mua đất về xong tự xây".

