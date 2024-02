Say rượu bia (xỉn) là một trạng thái sinh lý gây ra bởi việc tiêu thụ thức uống có cồn như rượu, bia... Việc say phát sinh khi chất cồn trong rượu bia tích tụ trong máu nhanh hơn khả năng chuyển hóa của gan. Đồng thời, tuần hoàn máu và hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng.

Triệu chứng của say rượu bia thường gặp bao gồm: mất thăng bằng, phối hợp cơ thể kém, mặt đỏ, nôn mửa, khó kiểm soát lời nói, hưng phấn hoặc mệt mỏi quá độ… Trường hợp nghiêm trọng, say xỉn do rượu bia có thể dẫn tới rất nhiều vấn đề sức khỏe, thậm chí ngộ độc, viêm tụy cấp, ức chế hô hấp gây tử vong. Để giảm bớt sự khó chịu do say rượu và những hậu quả đáng tiếc khác, hãy bỏ túi ngay 5 mẹo đơn giản nhất để giải tỏa cơn say dưới đây:

1. Uống nhiều nước lọc

Giải rượu bia bằng nước lọc là một trong những phương pháp thông dụng, đơn giản và tiết kiệm nhất bạn có thể thực hiện. Rượu bia chứa chất lợi tiểu và khiến cơ thể mất nước. Vì vậy, trong và sau khi uống rượu, hãy đảm bảo uống đủ nước để duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể. Điều này có thể giúp giảm các triệu chứng như đau đầu và khát nước.

Uống nhiều nước lọc là cách đơn giản nhất để bạn thoát khỏi cảm giác mất nước, khó chịu khi say rượu bia (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, uống nước có thể giúp làm loãng nồng độ cồn trong máu, khiến bạn bớt say hơn. Nước cũng sẽ giúp bạn thải ra bớt chất cồn trong cơ thể và làm dịu dạ dày của bạn. Uống nước trước khi uống rượu bia cũng được xem là một mẹo chống say rượu bia hiệu quả.

2. Tập thể dục nhẹ nhàng

Tập thể dục từ nhẹ nhàng vừa phải có thể giúp tăng tốc độ chuyển hóa rượu và tăng cảm giác tỉnh táo. Vì vậy, nếu muốn giải tỏa cơn say rượu bia nhưng không thể nghỉ ngơi ngay lập tức hoặc không có sẵn các thực phẩm giúp giải rượu thì bạn có thể đứng lên đi lại hoặc vận động tại chỗ, tập yoga.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tuyệt đối không tập gym, vận động quá sức, các bài tập đòi hỏi độ khó cao hay dễ gây tai nạn/nguy hiểm sau khi đã uống rượu bia. Bởi tác dụng ngắn hạn của rượu bia làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, phối hợp vận động, sự cân bằng, cùng các vấn đề về tiêu hóa, tim mạch. Rượu bia cũng lợi tiểu nên tập quá mức dễ gây mất nước. Cũng vì vậy mà bạn nên kết hợp uống nước lọc với tập thể dục nhẹ nhàng để giải tỏa cơn say.

Đi bộ, yoga nhẹ nhàng cũng là cách tăng tốc độ đào thải rượu bia tốt nhưng ít người biết (Ảnh minh họa)

3. Ăn thức ăn dễ tiêu hóa hoặc bổ sung protein

Trước và sau khi uống rượu nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa như bánh mì, chuối, cháo, khoai lang… Những thực phẩm này có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm nguy cơ buồn nôn và nôn khi say rượu. Ngoài ra, chuối và khoai lang còn được xem là bài thuốc giải tỏa cơn say bia rượu vì giàu kali, vitamin B1 có tác dụng “trợ lực cho gan”, giảm triệu chứng buồn nôn, kiểm soát nhịp tim.

Khi say bia rượu, bạn cũng có thể ăn thêm các thực phẩm giàu protein, đặc biệt là thịt gà hay cá biển sâu. Bởi sau khi vào cơ thể, protein sẽ phân hủy tạo thành các axit amin giúp giảm các triệu chứng say nhanh chóng. Thực phẩm giàu protein còn có thể giúp phục hồi chức năng gan và đẩy nhanh quá trình chuyển hóa rượu.

4. Uống trà loãng

Trà xanh, trà thảo mộc đều rất hữu ích đối với những người muốn giải tỏa cơn say do tiệc tùng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán. Caffeine trong trà có thể làm giảm đau đầu và mệt mỏi, đồ uống lại lại cải thiện tình trạng mất nước. Nhờ hàm lượng cao các axit tannic với khả năng khử chất cồn có trong rượu, sử dụng trà xanh cũng là một cách giải rượu cực kỳ đơn giản.

Tuy nhiên, không nên uống trà pha quá đặc và uống quá nhiều kẻo gây hại cho dạ dày. Ngoài trà xanh, cũng có thể dùng các loại trà thảo mộc khác để giải rượu như: trà hoa cúc, trà bạc hà… hay trà chanh với mật ong.

5. Nghỉ ngơi, tốt nhất là đi ngủ

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc chóng mặt do rượu bia, hãy tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sẽ càng tốt hơn nếu bạn có thể ngủ một giấc sau khi say rượu.

Bởi vì ngủ là một trong những cách tốt nhất để giảm các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, nhanh tỉnh táo. Giấc ngủ giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi và khôi phục khả năng đào thải rượu bia ra khỏi cơ thể. Bạn chỉ cần một giấc ngủ ngắn khoảng 30 phút để tỉnh rượu bia nhưng nếu có thể ngủ được một giấc dài thì càng có lợi hơn. Người uống sẽ càng tỉnh táo khi thức dậy và gan càng có nhiều thời gian để chuyển hóa hết những thứ đã uống.

Ngủ một giấc ngắn sau khi uống rượu bia giúp cơ thể nhanh phục hồi, gan chuyển hóa tốt hơn (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, cần phải hiểu rằng những điều kể trên là cách giúp giảm bớt cảm giác khó chịu khi say rượu bia chứ không phải là giải pháp cho vấn đề uống rượu bia của bạn. Cách tốt nhất là hạn chế lượng rượu bia hết mức có thể và tìm tới bác sĩ khi có các triệu chứng bất thường. Ngoài ra, cũng đừng mắc phải những sai lầm tai hại gây nguy hiểm sau khi uống rượu bia như: cố gây nôn mửa, lạm dụng sản phẩm giải rượu, giải độc gan…

Nguồn và ảnh: Family Doctor, QQ, Sohu