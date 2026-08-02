Cùng 1 bát cơm nhưng người khác ăn vào tăng cơ còn tôi tăng mỡ, giờ mới biết mình sai ở đâu!

Có thể bạn chưa biết, cùng một bát cơm nhưng thời điểm ăn, thứ tự ăn ở mỗi người sẽ quyết định nó thành cơ hay thành mỡ. Thậm chí tốt hay hại tới sức khỏe, thời gian no bụng kéo dài được bao lâu.

Rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười: Cùng một mâm cơm, cùng ăn một lượng tinh bột như nhau nhưng người bên cạnh thì cơ bắp săn chắc, gọn gàng, còn bản thân lại cay đắng nhìn vòng eo ngày một phình ra. Mệt mỏi vì mỡ thừa, nhiều người vội vã đổ lỗi cho cơ địa "hấp thụ tốt" rồi chọn cách nhịn cơm hoàn toàn. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi họ Từ tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng rơi vào cảnh tương tự.

Cô nói với bác sĩ Tiêu Tiệp Kiến, Chuyên gia Quản lý Cân nặng tại Phòng khám Tam Thọ Kim Anh (Đài Loan, Trung Quốc): "Tôi cắt hết tinh bột, nhiều khi đói run cả tay, mờ cả mắt, thế mà cân nặng chẳng giảm được bao nhiêu. Cơ địa tôi ăn ít nhưng vẫn béo, nhất là ăn cơm. Bác sĩ có cách nào thay đổi không?".

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Vị bác sĩ nhìn cô Từ rồi nhìn sang những chỉ số vừa kiểm tra. Ông khẳng định, tinh bột không phải là kẻ thù. Khi đi vào cơ thể, bát cơm bạn ăn sẽ phân giải thành glucose và được ưu tiên đưa về dự trữ tại cơ bắp và gan dưới dạng glycogen (tỷ lệ 4:1) để làm năng lượng hoạt động. Chỉ khi kho chứa này bị quá tải, đường mới biến thành mỡ thừa.

Sau một hồi phân tích kèm ví dụ cụ thể, cô Từ bắt đầu hiểu ra tất cả. Một người vốn mê tinh bột, ăn gì cũng thích trộn chung với cơm trắng như cô nghe được lời minh oan cho tinh bột của bác sĩ Tiêu chẳng khác nào "vớ được vàng". Trước khi ra về, cô vừa cười vừa nắm tay bác sĩ cảm ơn rối rít: "Giờ tôi mới biết mình đã sai ở đâu, tối nay về phải ăn ngay một bát cơm cho bớt thèm".

Nếu người khác ăn cơm không sợ béo còn tạo cơ nhưng bạn thì chỉ tích mỡ, rất có thể bạn đã mắc phải 3 sai lầm kinh điển giống cô Từ. Hãy tự kiểm tra và khắc phục theo hướng dẫn của bác sĩ:

Sai lầm 1: Lười vận động, cơ bắp không đủ để chứa đường

Cơ bắp được coi là "tài khoản tiết kiệm sống", cho phép bạn rút năng lượng ra sử dụng bất cứ lúc nào, trong khi mỡ thừa lại là "tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn" cực kỳ khó rút. Với những người chăm vận động và có khối lượng cơ bắp lớn, "kho chứa" của họ có thể dung nạp từ 500 đến 2000 calo từ tinh bột một cách dễ dàng mà không lo tích mỡ.

Ngược lại, sai lầm của đa số mọi người là ít vận động khiến khối lượng cơ bắp quá nhỏ, thậm chí bị kháng insulin tại cơ. Khi "kho chứa" quá chật hẹp, chỉ cần ăn vài thìa cơm là lượng đường nạp vào đã lập tức tràn bình. Không còn nơi nào để đi, cơ thể bắt buộc phải chuyển hóa toàn bộ lượng đường dư thừa này thành mỡ tích tụ dưới da và nội tạng.

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- Bài học rút ra: Bác sĩ Tiêu nhấn mạnh, đừng chỉ tập trung cắt ăn, hãy ưu tiên các bài tập kháng lực (như gánh đùi, chống đẩy, nâng tạ) để xây dựng khối lượng cơ bắp. Mở rộng "kho chứa" chính là cách bền vững nhất để cơ thể tự động tiêu thụ tinh bột thay vì biến nó thành mỡ.

Sai lầm 2: Thứ tự ăn trong bữa sai và chọn sai thời điểm nạp tinh bột

"Cùng là một bát cơm trắng, nhưng cách bạn ăn và thời điểm bạn ăn sẽ quyết định nó đi vào cơ bắp hay đi thẳng vào mỡ bụng" , đó là điều bác sĩ Tiêu cảnh báo.

Hầu hết mọi người đều mắc sai lầm là và cơm ngay từ đầu bữa ăn. Việc nạp carbohydrate tinh chế khi bụng đang rỗng làm đường huyết tăng vọt đột ngột, kích thích cơ thể tiết nhiều insulin và đẩy nhanh quá trình tích mỡ. Chưa kể, việc ăn tinh bột vào những thời điểm cơ thể thụ động (như ngồi làm việc cả ngày hoặc ăn muộn vào buổi tối) khiến đường không có cơ hội được tiêu hao.

- Cách khắc phục: Đổi ngay thứ tự ăn theo chuẩn "Protein -> Chất xơ -> Tinh bột". Theo giải thích của bác sĩ Tiêu, ăn các món giàu protein trước giúp kích thích ruột tiết ra hormone GLP-1 tạo cảm giác no tự nhiên. Bổ sung thêm khoảng 10g chất xơ (tương đương một đĩa rau) sẽ giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường tới một phần ba. Ngoài ra, hãy dồn lượng tinh bột tinh chế (như cơm trắng, bánh mì) ăn vào thời điểm ngay trước hoặc sau khi tập thể dục, vì lúc này cơ bắp đang hoạt động sẽ "hút" trọn lượng đường để phục hồi mà không kịp tích mỡ.

Sai lầm 3: Cắt bỏ hoàn toàn tinh bột dẫn đến trạng thái "tiểu đường giả"

Khi thấy ăn cơm bị tăng cân, sai lầm phổ biến nhất của nhiều người là lập tức gạch tên tinh bột ra khỏi thực đơn. Bác sĩ Tiêu cảnh báo, việc kiêng tinh bột quá đà trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể tự đóng con đường chuyển hóa đường theo quy luật "dùng thì giữ, không dùng tính mất".

Hệ quả là bạn sẽ rơi vào trạng thái "tiểu đường giả". Đến khi không thể chịu đựng được nữa và ăn cơm trở lại, khả năng xử lý đường của cơ thể đã suy giảm nghiêm trọng, làm đường huyết biến động dữ dội và vọt lên rất cao. Lúc này, tốc độ tích mỡ còn nhanh và khủng khiếp hơn cả giai đoạn trước khi ăn kiêng.

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- Bài học rút ra: Tuyệt đối không cắt sạch tinh bột. Phương pháp đúng đắn là áp dụng chu kỳ carbohydrate, luân phiên xen kẽ giữa những ngày ăn ít tinh bột và những ngày ăn nhiều tinh bột. Điều này giúp cơ thể vừa đốt cháy được lượng đường dư thừa để giảm mỡ, vừa giữ cho hệ chuyển hóa hoạt động linh hoạt, không lo bị bật cân trở lại.

Mẹo quan trọng giúp bạn chọn đúng nguồn và lượng tinh bột tiêu thụ

Bên cạnh việc sửa chữa 3 sai lầm trên, để tinh bột phát huy tối đa công dụng nuôi cơ mà không hóa mỡ, bạn nhất định phải ghi nhớ các lưu ý quan trọng dưới đây từ bác sĩ Tiêu:

- Ưu tiên tinh bột hấp thu chậm cho các bữa ăn chính: Vào những thời điểm không tập luyện, hãy thay thế cơm trắng bằng khoai lang, yến mạch, gạo lứt hoặc các loại hạt. Nhờ giàu chất xơ, những thực phẩm này giúp giải phóng đường từ từ vào máu, giữ năng lượng ổn định mà không làm đường huyết tăng vọt.

- Căn chỉnh lượng ăn theo bàn tay: Một khẩu phần tinh bột chuẩn cho mỗi bữa ăn chính chỉ nên bằng kích thước 1 nắm tay khép chặt của chính bạn. Không nên quá đà ăn đến no căng bụng.

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- Đa dạng hóa nguồn carbohydrate: Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào một loại tinh bột duy nhất. Việc kết hợp linh hoạt giữa các loại ngũ cốc nguyên hạt và rau củ giàu tinh bột sẽ cung cấp đầy đủ vi chất cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

- Không ăn tinh bột sát giờ đi ngủ: Hãy kết thúc bữa ăn có tinh bột ít nhất 3 tiếng trước khi đi ngủ. Việc nạp dư thừa carbohydrate vào ban đêm khi cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi sẽ khiến toàn bộ lượng đường không tiêu thụ hết chuyển hóa thẳng thành mỡ thừa.

Nguồn và ảnh: EDH, Aboluowang