Cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi có tới 7 người con: Bí quyết không phải tập thể dục hay ăn kiêng

Để đón sinh nhật cột mốc "xưa nay hiếm", cụ bà này đã thực hiện một hành động khó tin.

Ở tuổi 100, cụ bà người Mỹ Ruby McNally vẫn tự lái xe, đi mua sắm, nấu ăn và duy trì cuộc sống tương đối độc lập. Hiện bà có 7 người con, tuổi từ 62 đến 77. Đặc biệt, bà còn khiến nhiều người bất ngờ khi chọn cách đón sinh nhật bằng một cú nhảy dù từ máy bay.

Ba lần chinh phục bầu trời trong 20 năm

Tháng 8 vừa qua, nhân dịp bước sang tuổi 100, bà McNally thực hiện cú nhảy dù đôi lần thứ ba trong đời. Lần đầu tiên bà thử sức với bộ môn này là năm 80 tuổi, sau khi một người cháu trai đưa ra lời thách thức.

Trải nghiệm đầu tiên nhanh chóng trở thành niềm yêu thích đặc biệt. Đến sinh nhật 90 tuổi, bà tiếp tục nhảy dù. Ở cột mốc 100 tuổi, lần này bà có thêm 4 người cháu đồng hành.

(Ảnh: Today)

"Tôi hoàn toàn không lo lắng. Cảm giác vô cùng phấn khích và tôi rất thích", bà McNally chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Today. Theo cụ bà sống tại Roseville, California, khoảnh khắc được lơ lửng giữa không trung và nhìn xuống Trái đất mang lại cảm giác đặc biệt.

Ngay cả lúc tiếp đất, bà cũng không gặp nhiều khó khăn. Cụ bà cho biết mình duỗi thẳng hai chân khi hạ cánh, sau đó tự đứng lên và bước đi.

Con gái bà, Sharon McNally, 74 tuổi, cho rằng việc được cùng người bà 100 tuổi thực hiện một chuyến nhảy dù là trải nghiệm hiếm có đối với các cháu.

Tuổi thơ gắn liền với "lối sống sạch"

Ruby McNally sinh ngày 19/8/1926 tại Illinois, sau đó chuyển tới Vermont cùng gia đình khi còn nhỏ. Bà trưởng thành tại vùng quê này và theo đuổi nghề y tá mà mình yêu thích từ thuở bé. Bà cũng duy trì tình yêu với nghề trong nhiều thập kỷ và chỉ nghỉ hưu khi đã ngoài 60 tuổi.

Theo McNally, một phần nền tảng sức khỏe của bà được hình thành từ lối sống thời thơ ấu. Gia đình có một khu vườn trồng nhiều loại rau và thường xuyên hái các loại quả mọng trong tự nhiên.

Con gái bà nhớ lại những công việc như hái ngô, xà lách hay cà chua để chuẩn bị bữa ăn từng rất quen thuộc trong gia đình.

Bà McNally gọi đó là một lối sống "sạch", trong đó thực phẩm chủ yếu có nguồn gốc tự nhiên. Từ kinh nghiệm của bản thân, cụ bà cho rằng mọi người nên cố gắng lựa chọn thực phẩm tự nhiên trong khả năng của mình.

(Ảnh: Today)

Ăn uống đơn giản, không đặt nặng tập thể dục

Ở tuổi 100, chế độ ăn của bà vẫn khá đơn giản. Bà ưu tiên mua thực phẩm và thịt hữu cơ.

Bữa sáng thường gồm trứng hoặc ngũ cốc nguyên hạt ăn cùng chuối. Bữa trưa được duy trì nhẹ nhàng với phô mai và táo. Bữa tối thay đổi tùy theo những thực phẩm hữu cơ bà mua trong tuần.

Trong nhà, bà thường chuẩn bị sẵn các loại trái cây như cà chua bi và nho đỏ để ăn trực tiếp. Đồ ngọt được hạn chế, trong khi hai tách cà phê mỗi sáng đã trở thành thói quen lâu năm. Bà không uống rượu bia.

Cụ bà cho biết thời trẻ từng ăn uống khá thoải mái mà không phải bận tâm nhiều đến cân nặng. Tuy nhiên, bà không cho rằng chế độ ăn là yếu tố duy nhất tạo nên sức khỏe hiện tại.

Tuổi thơ của McNally gắn liền với nhiều hoạt động thể chất như trèo cây, bơi, leo núi. Khi còn học trung học, bà thậm chí từng giữ vai trò đội trưởng đội bóng rổ. Sau này, việc chăm sóc và nuôi dạy 7 người con khiến bà không có điều kiện và thời gian để tập luyện bài bản. Bà chỉ tranh thủ vận động thông qua các hoạt động thường ngày, chẳng hạn như thường xuyên đi bộ.

Nhờ thế, khi tuổi đã cao, bà vẫn có thể di chuyển mà không cần gậy hay khung tập đi, dù tốc độ đã chậm hơn trước do đau khớp gối.

Gia đình 7 người con của bà. (Ảnh: Today)

Gia đình có nhiều người sống thọ

Tuổi thọ cũng xuất hiện khá rõ trong gia đình McNally. Một người chị gái của bà vừa qua đời ở tuổi 101, trong khi hai anh chị em khác đều sống qua tuổi 90.

Tuy nhiên, thay vì chỉ quy mọi thứ cho yếu tố di truyền, bà nhấn mạnh vai trò của lối sống được hình thành từ sớm. Với McNally, ăn uống lành mạnh, vận động và duy trì tinh thần tích cực là những điều có thể chủ động thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, bí quyết quan trọng hàng đầu mà bà McNally nhấn mạnh chính là thái độ sống. Cụ bà tự nhận mình luôn cố gắng tìm kiếm mặt tích cực trong mọi hoàn cảnh.

Với Ruby McNally, sống thọ không chỉ là kéo dài số năm tuổi đời mà còn là duy trì sự chủ động, tò mò và niềm vui trong từng giai đoạn của cuộc sống. Tinh thần ấy được thể hiện không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày mà còn qua những lựa chọn đầy mạo hiểm như nhảy dù ở tuổi 80, 90 và 100.

(Tổng hợp)