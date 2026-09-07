HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi có tới 7 người con: Bí quyết không phải tập thể dục hay ăn kiêng

Thùy Linh
|

Để đón sinh nhật cột mốc "xưa nay hiếm", cụ bà này đã thực hiện một hành động khó tin.

Ở tuổi 100, cụ bà người Mỹ Ruby McNally vẫn tự lái xe, đi mua sắm, nấu ăn và duy trì cuộc sống tương đối độc lập. Hiện bà có 7 người con, tuổi từ 62 đến 77. Đặc biệt, bà còn khiến nhiều người bất ngờ khi chọn cách đón sinh nhật bằng một cú nhảy dù từ máy bay.

Ba lần chinh phục bầu trời trong 20 năm

Tháng 8 vừa qua, nhân dịp bước sang tuổi 100, bà McNally thực hiện cú nhảy dù đôi lần thứ ba trong đời. Lần đầu tiên bà thử sức với bộ môn này là năm 80 tuổi, sau khi một người cháu trai đưa ra lời thách thức.

Trải nghiệm đầu tiên nhanh chóng trở thành niềm yêu thích đặc biệt. Đến sinh nhật 90 tuổi, bà tiếp tục nhảy dù. Ở cột mốc 100 tuổi, lần này bà có thêm 4 người cháu đồng hành.

- Ảnh 1.

(Ảnh: Today)

"Tôi hoàn toàn không lo lắng. Cảm giác vô cùng phấn khích và tôi rất thích", bà McNally chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Today. Theo cụ bà sống tại Roseville, California, khoảnh khắc được lơ lửng giữa không trung và nhìn xuống Trái đất mang lại cảm giác đặc biệt.

Ngay cả lúc tiếp đất, bà cũng không gặp nhiều khó khăn. Cụ bà cho biết mình duỗi thẳng hai chân khi hạ cánh, sau đó tự đứng lên và bước đi.

Con gái bà, Sharon McNally, 74 tuổi, cho rằng việc được cùng người bà 100 tuổi thực hiện một chuyến nhảy dù là trải nghiệm hiếm có đối với các cháu.

Tuổi thơ gắn liền với "lối sống sạch"

Ruby McNally sinh ngày 19/8/1926 tại Illinois, sau đó chuyển tới Vermont cùng gia đình khi còn nhỏ. Bà trưởng thành tại vùng quê này và theo đuổi nghề y tá mà mình yêu thích từ thuở bé. Bà cũng duy trì tình yêu với nghề trong nhiều thập kỷ và chỉ nghỉ hưu khi đã ngoài 60 tuổi.

Theo McNally, một phần nền tảng sức khỏe của bà được hình thành từ lối sống thời thơ ấu. Gia đình có một khu vườn trồng nhiều loại rau và thường xuyên hái các loại quả mọng trong tự nhiên.

Con gái bà nhớ lại những công việc như hái ngô, xà lách hay cà chua để chuẩn bị bữa ăn từng rất quen thuộc trong gia đình.

Bà McNally gọi đó là một lối sống "sạch", trong đó thực phẩm chủ yếu có nguồn gốc tự nhiên. Từ kinh nghiệm của bản thân, cụ bà cho rằng mọi người nên cố gắng lựa chọn thực phẩm tự nhiên trong khả năng của mình.

- Ảnh 2.

(Ảnh: Today)

Ăn uống đơn giản, không đặt nặng tập thể dục

Ở tuổi 100, chế độ ăn của bà vẫn khá đơn giản. Bà ưu tiên mua thực phẩm và thịt hữu cơ.

Bữa sáng thường gồm trứng hoặc ngũ cốc nguyên hạt ăn cùng chuối. Bữa trưa được duy trì nhẹ nhàng với phô mai và táo. Bữa tối thay đổi tùy theo những thực phẩm hữu cơ bà mua trong tuần.

Trong nhà, bà thường chuẩn bị sẵn các loại trái cây như cà chua bi và nho đỏ để ăn trực tiếp. Đồ ngọt được hạn chế, trong khi hai tách cà phê mỗi sáng đã trở thành thói quen lâu năm. Bà không uống rượu bia.

Cụ bà cho biết thời trẻ từng ăn uống khá thoải mái mà không phải bận tâm nhiều đến cân nặng. Tuy nhiên, bà không cho rằng chế độ ăn là yếu tố duy nhất tạo nên sức khỏe hiện tại.

Tuổi thơ của McNally gắn liền với nhiều hoạt động thể chất như trèo cây, bơi, leo núi. Khi còn học trung học, bà thậm chí từng giữ vai trò đội trưởng đội bóng rổ. Sau này, việc chăm sóc và nuôi dạy 7 người con khiến bà không có điều kiện và thời gian để tập luyện bài bản. Bà chỉ tranh thủ vận động thông qua các hoạt động thường ngày, chẳng hạn như thường xuyên đi bộ.

Nhờ thế, khi tuổi đã cao, bà vẫn có thể di chuyển mà không cần gậy hay khung tập đi, dù tốc độ đã chậm hơn trước do đau khớp gối.

- Ảnh 3.

Gia đình 7 người con của bà. (Ảnh: Today)

Gia đình có nhiều người sống thọ

Tuổi thọ cũng xuất hiện khá rõ trong gia đình McNally. Một người chị gái của bà vừa qua đời ở tuổi 101, trong khi hai anh chị em khác đều sống qua tuổi 90.

Tuy nhiên, thay vì chỉ quy mọi thứ cho yếu tố di truyền, bà nhấn mạnh vai trò của lối sống được hình thành từ sớm. Với McNally, ăn uống lành mạnh, vận động và duy trì tinh thần tích cực là những điều có thể chủ động thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, bí quyết quan trọng hàng đầu mà bà McNally nhấn mạnh chính là thái độ sống. Cụ bà tự nhận mình luôn cố gắng tìm kiếm mặt tích cực trong mọi hoàn cảnh.

Với Ruby McNally, sống thọ không chỉ là kéo dài số năm tuổi đời mà còn là duy trì sự chủ động, tò mò và niềm vui trong từng giai đoạn của cuộc sống. Tinh thần ấy được thể hiện không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày mà còn qua những lựa chọn đầy mạo hiểm như nhảy dù ở tuổi 80, 90 và 100.

(Tổng hợp)

Vì sao nhiều gia đình xịt giấm trắng dưới gầm giường? 5 công dụng ít người biết
Tags

ruby

sống thọ

lối sống

ăn uống lành mạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại