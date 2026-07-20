Công nghệ hiện đại bậc nhất, “nhìn thấy” thiết bị sắp hỏng được đem đến nhà máy 36.000 tỷ đồng của Việt Nam

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được là dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Các giải pháp được giới thiệu có thể giúp các nhà máy giảm từ 20% đến 50% thời gian dừng máy ngoài kế hoạch, tiết kiệm đến 30% chi phí bảo trì.

Mới đây, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực sản xuất thiết bị điện phục vụ nhà máy điện.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có sự tham gia của lãnh đạo Nhà máy, cùng các kỹ sư, cán bộ chuyên môn chủ chốt. Về phía đoàn công tác Hàn Quốc, dẫn đầu là ông Han Kyung-Su – Trưởng ban Xúc tiến hợp tác, thuộc Ban quản lý mua sắm của KOMIPO (doanh nghiệp phát điện thuộc Tập đoàn điện lực Hàn Quốc - KEPCO, vận hành các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo có trụ sở chính tại Boryeong, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc).﻿

KOMIPO đã sàng lọc và mang tới Việt Nam 14 thương hiệu thiết bị điện, cơ khí và giải pháp số hóa tiêu biểu nhất của Hàn Quốc.﻿

Các giải pháp công nghệ hiện đại được giới thiệu tại buổi làm việc có thể kể đến như: Công nghệ phun phủ nhiệt bảo vệ ống lò hơi; hệ thống thiết bị đánh lửa và bộ kích từ lò hơi; bộ truyền động điện và khí nén chuyên dụng cho van áp lực cao; thiết bị lọc dầu tuần hoàn; hệ thống băng tải, con lăn siêu bền cùng giải pháp chiếu sáng LED công nghiệp tiết kiệm điện và tủ phân phối điện thế hệ mới; giải pháp giám sát và quản lý thông minh tình trạng thiết bị dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu thời gian thực, giúp dự báo sớm các nguy cơ hỏng hóc…

Trong đó đáng chú ý, hiện đại bậc nhất phải kể đến giải pháp giám sát và quản lý thông minh tình trạng thiết bị dựa trên AI và phân tích dữ liệu thời gian thực.





Đây là giải pháp thuộc lĩnh vực AI công nghiệp (Industrial AI) và bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance). Hệ thống thu thập dữ liệu từ cảm biến (rung động, nhiệt độ, áp suất...), sử dụng AI để phân tích, phát hiện bất thường và dự báo thời điểm thiết bị có thể hỏng trước khi sự cố xảy ra.

Theo báo cáo từ các hãng công nghiệp lớn, việc áp dụng Industrial AI vào bảo trì dự đoán giúp các nhà máy giảm từ 20% đến 50% thời gian dừng máy ngoài kế hoạch, tiết kiệm đến 30% chi phí bảo trì và kéo dài tuổi thọ thiết bị đáng kể.



Đây là xu hướng mà các nhà máy điện lớn trên thế giới như GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power... đang triển khai.

Sau khi lắng nghe, tìm hiểu các thiết bị, công nghệ hiện đại hàng đầu đến từ Hàn Quốc, các cán bộ, kỹ sư Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành các dự án thử nghiệm, nâng cấp thiết bị thực tế tại nhà máy trong thời gian tới.﻿

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được xây dựng tại xã Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, là dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Với tổng vốn đầu tư trên 36.000 tỷ đồng, nhà máy có công suất 1.200 MW (gồm 2 tổ máy) và tổ máy mở rộng 600 MW.