HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 28 triệu đồng của một người dân

Duy Anh
|

Công an xã An Thành, TP Hải Phòng đã tiến hành xác minh và hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục, trao trả số tiền 27,6 triệu đồng do chuyển nhầm.

Ngày 6/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được 27,6 triệu đồng từ người lạ, anh Đoàn Văn Khanh, trú xã An Thành, đã chủ động đến Công an xã trình báo để tìm chủ sở hữu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Thành nhanh chóng xác minh, xác định người chuyển khoản nhầm là chị Nguyễn Thị Hoa, trú xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng, đồng thời hỗ trợ hai bên hoàn tất thủ tục, trao trả đầy đủ số tiền.

Công an xã hỗ trợ xác minh và giúp một người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Việc làm trung thực của anh Đoàn Văn Khanh cùng sự kịp thời, trách nhiệm của Công an xã An Thành đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Công an điều tra số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng: Khám xét 19 địa điểm, khởi tố 16 đối tượng



google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo dân trí

VnExpress

chuyển khoản

Công an Hải Phòng

giao dịch

TP Hải Phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại