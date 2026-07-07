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Công an điều tra số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng: Khám xét 19 địa điểm, khởi tố 16 đối tượng

Duy Anh
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Tiến hành khám xét, cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Ngày 6/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Công an điều tra số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng: Khám xét 19 địa điểm, khởi tố 16 đối tượng - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Gia Lai).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang web để tổ chức cá độ.

Lúc 5h30' rạng sáng 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên nhiều địa bàn trong tỉnh.

Các tổ công tác đã kiểm tra tại các địa phương: phường Quy Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam.

Tại các điểm đột kích, các đối tượng rất bất ngờ, cơ quan Công an đã triệu tập, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, làm rõ vai trò của từng đối tượng .

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Công an điều tra số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng: Khám xét 19 địa điểm, khởi tố 16 đối tượng - Ảnh 2.

Lợi dụng sức nóng của Vòng chung kết World Cup 2026, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn trên để thu hút người chơi cá độ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, các hành vi cá độ đang chuyển dịch mạnh sang sử dụng công nghệ cao. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, không ít người chủ quan, thiếu bản lĩnh đã sa vào vòng xoáy cá cược, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình và gia tăng tệ nạn.

Người dân tuyệt đối không truy cập, đăng ký tài khoản trên các website cá cược; không chia sẻ, quảng bá các đường link trái phép và cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

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