Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau

Cơ quan công an vừa cảnh báo về hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng khiến chủ tài khoản vô tình tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền.

Nguy cơ vi phạm pháp luật từ việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau phát cảnh báo cho hay, hiện nay, việc cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền hộ tưởng chừng chỉ là giao dịch giúp đỡ thông thường, nhưng có thể khiến chủ tài khoản vô tình tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi hưởng hoa hồng, tránh những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Cụ thể, trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, tài khoản ngân hàng trở thành phương tiện giao dịch thiết yếu trong đời sống. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn hoạt động thanh toán.

Ảnh được tạo bởi AI.

Mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm

Đáng chú ý, một số người vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc ham lợi ích trước mắt đã cung cấp thông tin tài khoản, giao quyền sử dụng tài khoản cho người khác mà không lường hết hậu quả.

Khi tài khoản bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vai trò và trách nhiệm liên quan. Việc cho rằng bản thân không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội không đồng nghĩa với việc đương nhiên được miễn trách nhiệm pháp lý.

Về quy định pháp luật, khoản 5 Điều 8 Nghị định số 52/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt nghiêm cấm hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán và mua, bán thông tin tài khoản thanh toán.

Điều 30 Nghị định số 340 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9/2/2026 quy định: Hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính.

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Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định có liên quan của Bộ luật Hình sự, trong đó có các tội danh về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các hành vi phạm tội khác nếu đủ yếu tố cấu thành.

Khuyến cáo của cơ quan công an

Trước tình hình trên, lực lượng Công an chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản ngân hàng; tăng cường nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ những rủi ro và hậu quả pháp lý khi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản.

Cùng với đó, việc phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ quan chức năng và các tổ chức tín dụng trong trao đổi thông tin, xác minh giao dịch bất thường, truy vết dòng tiền có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Ảnh được tạo bởi AI.

Phòng ngừa tội phạm liên quan đến tài khoản ngân hàng cần sự chủ động của mỗi người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng. Sử dụng tài khoản đúng quy định, bảo vệ thông tin cá nhân và kịp thời tố giác hành vi đáng ngờ chính là cách thiết thực để bảo vệ tài sản của bản thân, góp phần ngăn chặn tội phạm và giữ vững an ninh, trật tự.