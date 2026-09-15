Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển khoản như sau

Chỉ với một ứng dụng ngân hàng giả được mua trên mạng xã hội với giá 70.000 đồng, các đối tượng đã tạo giao dịch chuyển khoản “ảo”, khiến người bán tin tưởng và giao tài sản.

Vụ việc vừa được Công an phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai kịp thời phát hiện, thu hồi tài sản, qua đó cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới đang tiềm ẩn nguy cơ đối với các hộ kinh doanh.

Dùng ứng dụng ngân hàng giả, tạo giao dịch chuyển khoản "ảo"

Sáng 15/9, Công an TP Đồng Nai thông tin, qua tin báo của người dân về việc bị lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để chiếm đoạt 3 điện thoại di động, Công an phường Trảng Dài đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ D.C. trên địa bàn.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng gồm Phạm Thị Cao Thiên (SN 2000), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1993) và Đỗ Cao Tiến (SN 2003), cùng ngụ tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai. Tang vật thu giữ gồm 3 điện thoại di động mới chiếm đoạt.

Các đối tượng và tang vật sau đó được đưa về trụ sở Công an phường để làm việc, qua đó kịp thời thu hồi tài sản cho bị hại và ngăn chặn hành vi phạm tội tiếp diễn.

Nhóm đối tượng: Phạm Thị Cao Thiên (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Huy Hoàng (giữa) và Đỗ Cao Tiến (ngoài cùng bên phải) tại Công an phường Trảng Dài (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận khoảng 11h ngày 13/9, Phạm Thị Cao Thiên lên mạng xã hội Telegram đặt mua một ứng dụng ngân hàng giả với giá 70.000 đồng. Sau đó, Thiên cài đặt ứng dụng vào điện thoại của Đỗ Cao Tiến để phục vụ việc lừa đảo.

Đáng chú ý, ứng dụng này được thiết kế với giao diện và các thao tác tương tự ứng dụng ngân hàng thông thường. Người sử dụng có thể nhập thông tin tài khoản, số tiền và thực hiện các bước chuyển khoản. Tuy nhiên, thay vì phát sinh giao dịch thực tế, ứng dụng chỉ tạo ra màn hình thông báo giao dịch thành công.

Tang vật bị thu giữ

Sau khi cài đặt ứng dụng, Đỗ Cao Tiến rủ Nguyễn Huy Hoàng đến cửa hàng điện thoại "Sơn Hà Mobile", trên đường Hà Nhân Sanh, khu phố 11, phường Long Bình, TP Đồng Nai, do anh Giáp Sơn Hà làm chủ, để mua 3 điện thoại di động với tổng trị giá 13,5 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, anh Hà cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Tiến sử dụng điện thoại đã cài ứng dụng ngân hàng giả, thực hiện thao tác chuyển khoản rồi đưa màn hình hiển thị thông báo "chuyển khoản thành công" cho chủ cửa hàng kiểm tra.

Do tin tưởng giao dịch đã hoàn tất, anh Hà giao 3 điện thoại cho Tiến và Hoàng. Nhận được tài sản, hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, liên lạc với Thiên rồi cùng đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Trảng Dài lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo giao dịch chuyển khoản không có thật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Không giao hàng chỉ vì thấy màn hình "chuyển khoản thành công"

Vụ việc cho thấy tội phạm lừa đảo đang liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng sự chủ quan của người bán trong quá trình giao dịch không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, việc sử dụng ứng dụng ngân hàng giả có giao diện tương tự ứng dụng ngân hàng thật khiến thông báo "chuyển khoản thành công" trên điện thoại người mua không còn là căn cứ đủ để xác nhận giao dịch đã hoàn tất.

Người dân tuyệt đối đừng vì tâm lý ngại kiểm tra, tin tưởng khách hàng hoặc sợ mất cơ hội bán hàng mà bỏ qua bước xác nhận giao dịch (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Khi phát hiện giao dịch nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và phối hợp xử lý.

Công an phường Trảng Dài đề nghị người dân, nhất là các hộ kinh doanh, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; nâng cao kỹ năng nhận diện, chủ động kiểm tra trước khi giao tài sản và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Cảnh giác trước một màn hình "chuyển khoản thành công" có thể giúp người bán tránh mất tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Mỗi giao dịch chỉ thực sự an toàn khi người bán xác nhận được tiền đã vào tài khoản của mình.