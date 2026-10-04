Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá nhóm đối tượng hỗ trợ tổ chức đánh bạc, thực hiện nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng.

Mở 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”. Các đối tượng đã hỗ trợ, tiếp tay thực hiện hành vi nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Trước đó, ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường, đều sinh năm 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên đang điều hành nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Sau đó hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thái Nguyên giải quyết theo thẩm quyền.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh xác định: Từ tháng 6 đến tháng 9/2026, thông qua một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với đường dây đánh bạc để thực hiện nhiệm vụ nhận, trả tiền đánh bạc.

Hai đối tượng thuê: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương, sinh từ năm 2003 đến 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc và đối tượng Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2006, trú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên để mở 40 tài khoản ngân hàng để phục vụ nhận, trả tiền đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Tân và Trường được “nhà cái” trả 25 đến 30 triệu/tháng, các đối tượng khác được trả từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của các đối tượng là mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi cung cấp cho Tân để chuyển cho “nhà cái” lập trình, gán thông tin vào các ứng dụng trên điện thoại, điều khiển ngầm điện thoại, vượt OTP bảo mật, nhận diện màn hình ngân hàng Việt Nam.

Tân nhận được từ “nhà cái” 10 điện thoại thông minh để sử dụng, duy trì hoạt động thường xuyên để các ứng dụng trên điện thoại tự động nhận, chuyển tiền đi. Khi phát sinh giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng sẽ quét khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc xử lý khi giao dịch gặp sự cố.

Các mức xử phạt đối với hoạt động cho thuê, cho mượn và mua bán tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Phú Thọ phát cảnh báo cho hay, thời gian qua, tình trạng mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản ngân hàng diễn biến phức tạp.

Vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi, một số người đã cung cấp tài khoản, thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc giấy tờ tùy thân cho người khác sử dụng.

Khi tài khoản bị lợi dụng vào hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

Theo khoản 5, khoản 6 Điều 30 Nghị định số 340 của Chính phủ, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử phạt như sau:

Liên quan từ 01 đến dưới 10 tài khoản: phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Liên quan từ 10 tài khoản trở lên: phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Bên cạnh đó, Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: Người thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác, khi đủ số lượng tài khoản, số tiền thu lợi bất chính hoặc thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 07 năm. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định.

Trường hợp biết rõ và cố ý giao tài khoản cho đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc hoặc hành vi phạm tội khác, chủ tài khoản còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng với vai trò đồng phạm.

Tài khoản ngân hàng gắn trực tiếp với danh tính và tài sản của mỗi người. Đừng vì một khoản lợi nhỏ trước mắt mà biến mình thành mắt xích trong hoạt động phạm tội (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).















