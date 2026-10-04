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Tất cả người dân có Sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Duy Anh
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Cơ quan công an đề nghị người dân cần cảnh giác với hành vi mạo danh cán bộ "số hóa sổ đỏ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang triển khai đợt cao điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, để hỗ trợ người dân cập nhật thông tin thủ tục hành chính.

Lợi dụng chủ trương này, các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân hoặc Công an xã, phường, để liên hệ trực tiếp, dẫn dắt người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng

Mạo danh cán bộ địa chính gọi điện trực tiếp: Đối tượng tự xưng cán bộ cơ quan chuyên môn, thông báo người dân cần "cập nhật dữ liệu đất đai", "tích hợp sổ đỏ lên hệ thống VNeID"; cuộc gọi thường thực hiện vào giờ nghỉ, buổi trưa khi người dân mất cảnh giác;

Thao túng tâm lý, tạo lòng tin: Đối tượng chủ động hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, hứa hỗ trợ thủ tục thừa kế đất đai đơn giản, giá rẻ, khiến nạn nhân lơ là, không nghi ngờ;

Dẫn dắt truy cập website giả mạo: Đối tượng gửi đường link hoặc hướng dẫn truy cập website giả mạo cổng dịch vụ công, yêu cầu nhập họ tên, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và chụp ảnh sổ đỏ;

Yêu cầu quét mã QR, liên kết tài khoản ngân hàng: Nạn nhân bị yêu cầu nộp thuế nhà đất hoặc liên kết tài khoản ngân hàng, quét mã QR do đối tượng cung cấp, từ đó bị chiếm quyền điều khiển ứng dụng ngân hàng hoặc rút sạch tiền trong tài khoản.

Khuyến cáo của cơ quan công an

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cắm rõ quy trình làm việc chính thức để tránh "sập bẫy" lừa đảo (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân không gửi ảnh căn cước công dân, sổ đỏ, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hay mạng xã hội;

Không bấm vào đường link nhận được qua tin nhắn, mạng xã hội; không quét mã QR từ nguồn chưa xác thực;

Khi nhận cuộc gọi nghi vấn cần cúp máy ngay lập tức khi nhận cuộc gọi yêu cầu cập nhật thông tin đất đai hay chuyển tiền, liên kết tài khoản; chủ động liên hệ trực tiếp UBND xã, phường hoặc Công an khu vực để xác minh.

Hãy luôn thực hiện phương châm "Kiểm trước - Tin sau" và chia sẻ thông tin này cho người thân, gia đình cùng biết. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trình báo ngay Công an phường, xã nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

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