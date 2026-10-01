Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền như sau

Cơ quan công an tiếp tục phát cảnh báo về thủ đoạn làm giả biên lai chuyển tiền thành công của các ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo gửi biên lai chuyển khoản thành công

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, hiện nay, phương thức chuyển khoản, thanh toán trực tuyến cho các giao dịch mua bán đang dần trở nên phổ biến.

Lợi dụng những tiện ích của phương thức thanh toán này, các đối tượng đã sử dụng chiêu trò, thủ đoạn làm giả biên lai chuyển tiền thành công của các ngân hàng (hay còn gọi là bill thanh toán) nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều đáng nói, mặc dù chiêu trò này được cảnh báo liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên vẫn có nhiều nạn nhân bị "sập bẫy".

Người bán hàng nhìn ảnh bill giả các đối tượng đưa cho, tưởng là thật nên đồng ý giao hàng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong một vụ án gần đây nhất được đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Công an: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra 2 đối tượng chuyên tạo ra các biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo điều tra, vào ngày 13/9 vừa qua, do cần tiền tiêu xài nên cả 2 đã bàn bạc, thống nhất sẽ đi đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng hỏi mua các cuộn dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau đó, các đối tượng vào ứng dụng momo trên điện thoại tạo lập một giao dịch giả đã thanh toán thành công và đưa cho chủ cửa hàng xem để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn đó, 2 đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện của các cửa hàng ở nhiều xã phường như: Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Khi phát hiện ra các hóa đơn thanh toán có dấu hiệu bị làm giả, cần báo ngay công an

Theo cơ quan công an, các thủ đoạn khác thường thấy của các đối tượng lừa đảo là mua hàng với số lượng lớn, sau đó đề nghị chuyển khoản theo hình thức Internet Banking cho người bán hàng. Nhưng trên thực tế không có việc chuyển tiền thật, các đối tượng đã dùng một số phần mềm tạo dựng hóa đơn thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản.

Ngoài ra, đối tượng có thể lấy lý do có việc cá nhân nên muốn đổi tiền mặt với người bán hàng và đề nghị đổi tiền tài khoản lấy tiền mặt. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt số hàng hóa hoặc số tiền, đến khi các nạn nhân biết mình bị lừa thì "đã muộn".

Tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo là các đối tượng làm biên lai chuyển tiền giả với các nội dung quảng cáo công khai. Các loại hóa đơn giao dịch giả đều có đầy đủ thông tin như biến động số dư, số dư tài khoản, thông tin người chuyển, người nhận, ngày, giờ. Chỉ cần nhập thông tin như số tài khoản ngân hàng của người bán hàng và số tiền cần chuyển là ngay lập tức sẽ có một hóa đơn thanh toán giả, giống với biên lai, hóa đơn xác nhận chuyển tiền thành công của các ngân hàng.

Trên Internet và các trang mạng xã hội, hoạt động cung cấp và mua bán biên lai xác nhận chuyển khoản giả đang được diễn ra công khai với nhiều hội nhóm, tài khoản cá nhân. Các đối tượng có thể làm giả hóa đơn chuyển khoản, hóa đơn biến động số dư … của hầu hết các ngân hàng lớn và ví điện tử, điều này dễ dàng tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về các hình thức lừa đảo đang diễn ra thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Với mọi giao dịch, cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan đến tài khoản, xác định rõ các mối quan hệ liên quan đến việc chuyển tiền, đối chiếu lại nội dung chuyển tiền.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Để ý tới chi tiết hình ảnh "giao dịch thành công" bị làm giả sẽ có một số đặc điểm khác với hình ảnh từ ngân hàng chính thống về màu sắc, phông chữ, thời gian…

Trường hợp bị lừa đảo hoặc phát hiện ra các hóa đơn thanh toán có dấu hiệu bị làm giả cần liên hệ Cơ quan Công an nơi gần nhất để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.



