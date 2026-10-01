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Ra quyết định truy tìm Nguyễn Thúy Vân 58 tuổi

Duy Anh
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Theo điều tra, Nguyễn Thúy Vân đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền giúp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xảy ra năm 2025 tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thúy Vân (SN 1968; nơi thường trú: 26 Lò Sũ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ra quyết định truy tìm Nguyễn Thúy Vân 58 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thúy Vân (Ảnh: Công an Hà Nội),

Theo điều tra, Nguyễn Thúy Vân đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền giúp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xảy ra năm 2025 tại phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Thúy Vân hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thúy Vân.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Thúy Vân ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0858.347.888) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau



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