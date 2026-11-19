Công an xã Xuân Phú, TP Đồng Nai vừa cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chuyển khoản nhầm, gửi mã QR yêu cầu hoàn tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/11, Công an TP Đồng Nai thông tin, thời gian gần đây, bên cạnh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, các đối tượng xấu còn lợi dụng hoạt động chuyển khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn tinh vi.

Đáng chú ý là hình thức cố tình chuyển tiền vào tài khoản người khác, sau đó liên hệ thông báo chuyển nhầm, gửi mã QR yêu cầu hoàn trả tiền nhưng thực chất hướng người nhận chuyển tiền đến một tài khoản khác.

Sau một thời gian, các đối tượng tiếp tục đưa ra chứng từ giao dịch ban đầu để yêu cầu người nhận hoàn trả tiền lần nữa, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Ảnh minh họa (nguồn: Công an Đồng Nai).

Thủ đoạn lừa đảo được thực hiện như thế nào?

Theo thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ban đầu, người dân bất ngờ nhận được một khoản tiền từ tài khoản ngân hàng không quen biết. Nội dung chuyển khoản có thể ghi là "cho vay", "giải ngân" hoặc những nội dung tương tự nhằm tạo căn cứ để các đối tượng thực hiện hành vi đòi tiền về sau.

Ngay sau khi chuyển tiền, đối tượng liên hệ với người nhận qua điện thoại hoặc mạng xã hội, thông báo đã chuyển nhầm tiền và đề nghị được hoàn trả. Để tạo sự tin tưởng, đối tượng thường tỏ thái độ khẩn thiết, liên tục thúc giục người nhận nhanh chóng chuyển trả, đồng thời gửi mã QR để hướng dẫn thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, mã QR được cung cấp có thể chứa thông tin của một tài khoản thụ hưởng khác hoặc không có thông tin tài khoản thụ hưởng rõ ràng, không phải tài khoản đã thực hiện giao dịch chuyển tiền ban đầu. Nếu người nhận thiếu cảnh giác, thực hiện quét mã và chuyển tiền theo hướng dẫn, số tiền thực tế có thể được chuyển đến tài khoản do đối tượng chỉ định hoặc tài khoản trung gian.

Sau đó, khi người nhận cho rằng mình đã hoàn trả xong số tiền chuyển nhầm, tuy nhiên sau đó, sẽ có đối tượng khác đến gặp người nhận, xuất trình chứng từ giao dịch ban đầu, lấy lý do đây là khoản tiền cho vay để yêu cầu người nhận thanh toán, thậm chí yêu cầu trả thêm tiền lãi.

Điểm chú ý ở đây là khi người nhận nói đã hoàn trả số tiền chuyển nhầm từ trước, nhưng các đối tượng lại xuất trình chứng từ giao dịch ban đầu sẽ chứng minh tài khoản nhận tiền trước đó không phải của bọn chúng. Như vậy, người dân có nguy cơ bị yêu cầu hoàn trả tiền nhiều lần đối với cùng một khoản giao dịch.

Đây là thủ đoạn lợi dụng sự thiếu hiểu biết về quy trình xử lý giao dịch chuyển khoản nhầm, tâm lý ngại va chạm và mong muốn nhanh chóng giải quyết sự việc của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Khuyến cáo của cơ quan công an

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, người dân cần chủ động liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản thông qua số điện thoại, ứng dụng hoặc kênh giao dịch chính thức để thông báo về khoản tiền bất thường, đề nghị kiểm tra, tra soát và hướng dẫn quy trình hoàn trả đúng quy định. Việc hoàn trả cần được thực hiện thông qua ngân hàng và có sự xác minh rõ ràng, bảo đảm tiền được chuyển về đúng tài khoản đã thực hiện giao dịch ban đầu.

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào; không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Lưu giữ đầy đủ thông tin giao dịch, sao kê tài khoản, tin nhắn, số điện thoại, mã QR và các tài liệu có liên quan. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, bị đe dọa hoặc gây sức ép yêu cầu chuyển tiền, người dân cần kịp thời thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.



