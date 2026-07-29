Công an điều tra về số tài sản hàng trăm triệu đồng, bắt Nguyễn Thọ Hùng SN 1992

Đây là đối tượng nhiều lần đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thọ Hùng để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh bắt giữ Nguyễn Thọ Hùng (SN 1992), trú tại khối 5 Quán Bàu, phường Vinh Hưng.

Đây là đối tượng thực hiện nhiều vụ đột nhập nhà dân tại các khu đô thị trên địa bàn phường Trường Vinh để trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thọ Hùng cùng tang vật tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An).

Nguyễn Thọ Hùng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp. Mỗi lần gây án, đối tượng đều mặc quần áo kín người, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay, đồng thời tìm cách vô hiệu hóa camera giám sát nhằm che giấu hành vi và đối phó với lực lượng chức năng.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 08 phút ngày 19/4, Hùng đột nhập vào nhà chị N.T.H. tại khu đô thị Thành Thái Thịnh, lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng gồm dây chuyền và các nhẫn vàng, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 1/6, Hùng mang theo xà cạy và tuốc-nơ-vít đột nhập vào nhà chị V.N.T.H. tại Khu đô thị Danatol Cửa Tiền.

Sau khi lấy 3,8 triệu đồng trong ngăn kéo bàn trang điểm, đối tượng cạy phá két sắt, lấy 120 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhẫn và vòng tay bằng vàng, tổng giá trị tài sản gần 250 triệu đồng.

Vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ", vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 4/7, Hùng tiếp tục đột nhập vào nhà anh P.V.T. ở khối Đông Thọ, phường Trường Vinh lấy trộm 4,3 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 01 tuốc-nơ-vít, 01 đôi găng tay màu đen, 01 mũ lưỡi trai màu đen và 01 xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thọ Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra, gia cố hệ thống cửa, khóa, lắp đặt và bảo vệ hệ thống camera giám sát, không để tài sản có giá trị ở nơi dễ bị phát hiện, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn.