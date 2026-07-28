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Công an đồng loạt tiếp cận một căn nhà, bắt giữ Lý Thị Phương SN 1970 cùng 10 người khác

Duy Anh
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Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa triển khai lực lượng, chia thành nhiều mũi đồng loạt tiếp cận một nhà dân và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27/7, trong quá trình triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thiết bị bay không người lái (flycam) phục vụ công tác trinh sát, Công an xã Văn Bàn phát hiện tại nhà Lý Thị Tâm, sinh năm 1986, trú tại thôn Tam Đỉnh, xã Văn Bàn có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc.

Ngay sau đó, Công an xã Văn Bàn triển khai lực lượng, chia thành nhiều mũi đồng loạt tiếp cận, khống chế hiện trường và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Công an đồng loạt tiếp cận một căn nhà, bắt giữ chủ nhà Lý Thị Tâm cùng 10 người khác - Ảnh 1.

Công an xã Văn Bàn sử dụng flycam để phát hiện các hành vi vi phạm (Ảnh: Công an xã Văn Bàn).

11 đối tượng bị bắt quả tang, trong đó có 10 đối tượng thường trú tại tỉnh Lào Cai gồm:
Trần Thị Tươi (SN 1981, thôn 8, xã Văn Bàn); Trần Đình Trọng (SN 1981, thôn 2, xã Tằng Loỏng); Phùng Thị Liễn (SN 1965), Vi Thị Đạt (SN 1971), Phùng Văn Chí (SN 1982), Nguyễn Văn Vọng (SN 1981) và Nguyễn Thị Hường (SN 1959), cùng trú tại thôn Trung Tâm, xã Khánh Yên; Đỗ Văn Vinh (SN 1973, thôn Tân Lợi, xã Gia Phú); Phạm Thị Nga (SN 1978, thôn Liên Hà 7, xã Bảo Hà); Hoàng Ngọc Huân (SN 1978, thôn 1 Tân Văn, xã Bảo Hà) và Lương Đình Hùng (SN 1978, phường Trần Lãng, tỉnh Hưng Yên).

Công an đồng loạt tiếp cận một căn nhà, bắt giữ chủ nhà Lý Thị Tâm cùng 10 người khác - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ ((Ảnh: Công an xã Văn Bàn).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 7,3 triệu đồng trên chiếu bạc, 48,5 triệu đồng trên người các đối tượng, cùng 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân vị, 08 điện thoại di động và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Quá trình đấu tranh ban đầu và mở rộng, Công an xã Văn Bàn xác định vụ việc có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, liên quan đến Lý Thị Phương (SN 1970, trú tại thôn Tam Đỉnh, xã Văn Bàn) và Hoàng Thị Tuyến (SN 1982, trú tại thôn Khe Lếch, xã Văn Bàn).

Công an đồng loạt tiếp cận một căn nhà, bắt giữ chủ nhà Lý Thị Tâm cùng 10 người khác - Ảnh 3.

Hai đối tượng Lý Thị Phương và Hoàng Thị Tuyến (Ảnh: Báo Lào Cai).

Hiện Công an xã Văn Bàn đang tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi đánh bạc và làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.

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