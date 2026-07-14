HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an điều tra tổng số tiền giao dịch 45 tỷ đồng: 5 người đàn ông bị bắt giữ

Duy Anh
|

Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch 45 tỷ đồng, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Ngày 14/7, Bộ Công an thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, làm rõ hành vi của nhiều đối tượng tham gia.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch cá cược đặc biệt lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội.

Một số đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng thường xuyên truy cập vào các website cá cược như bong88.com, agbong88.com...

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Trần Minh, sinh 1993, trú tại thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Lộc, thành phố Huế.

Minh sử dụng tài khoản cá cược cấp đại lý để phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các đối tượng khác quản lý, sử dụng nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Xuân Trần Minh có đủ dấu hiệu cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 05 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Huy Hoàng, sinh 1984, trú tại Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Anh Dũng, sinh 1985, trú tại phường Bẩy Hiền, TP Hồ Chí Minh; Lê Văn Kim, sinh 1977, trú tại đường Trần Tấn; Nguyễn Phúc Hiếu, sinh 2000, trú tại phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và Phạm Quốc Vượng, sinh 1981, trú tại phường 14, TP Hồ Chí Minh.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet này có tổng số tiền giao dịch 45 tỷ đồng, phản ánh tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động phạm tội.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1,8 triệu đồng tại một quán tạp hoá lúc 6h sáng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

báo dân trí

VnExpress

chuyển khoản

Công an Hải Phòng

bắt tạm giam

giao dịch

TP Hải Phòng

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

quyết định khởi tố

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại