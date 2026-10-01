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Công an điều tra giao dịch đổi tiền 30.000 USD: Bắt tạm giam người đàn ông SN 1983

Duy Anh
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Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài rồi bỏ trốn.

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Quân (sinh năm 1983, trú phường Dương Kinh, TP Hải Phòng; tạm trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD. Cụ thể, do có nhu cầu đổi ngoại tệ, ông Wang Qiang nhiều lần nhờ Quân thực hiện dịch vụ đổi tiền nên hai bên có giao dịch và tạo được sự tin tưởng.

Trưa 13/9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân qua WeChat, đề nghị đổi 30.000 USD sang tiền Trung Quốc. Quân điều khiển ô tô Mazda CX5 đến nơi ở của ông này tại phường An Hải, TP Đà Nẵng. Tại đây, ông Wang Qiang giao toàn bộ 30.000 USD cho Quân và cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng để nhận tiền sau khi quy đổi.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Văn Quân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại thời điểm trên, Quân nói chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người đổi rồi chuyển lại cho ông Wang Qiang. Tin tưởng Quân do hai bên đã nhiều lần giao dịch, ông Wang Qiang đồng ý và đi vào sòng bài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt, chặn liên lạc, xóa kết bạn với bị hại trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng, di chuyển vào tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Xác định số tài sản bị chiếm đoạt lớn, vụ việc liên quan người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an TP và khẩn trương chỉ đạo lực lượng tổ chức truy xét. Các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm được huy động, tập trung rà soát, sàng lọc thông tin, dựng lại hành trình di chuyển của đối tượng.

Mặc dù thông tin ban đầu về nghi phạm hạn chế và Quân đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn Đà Nẵng nhằm cắt đứt dấu vết, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự từng bước xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Quân. Tiếp tục truy xét, lực lượng Công an xác định Quân đang lẩn trốn tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự cử Tổ công tác phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắt giữ Quân, đưa về cơ quan Công an để đấu tranh, làm rõ. Đáng chú ý, qua kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện trong ba lô màu đen Quân mang theo có 30.000 USD, đúng số tiền ông Wang Qiang trình báo bị chiếm đoạt.

Trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng số tiền bị phát hiện, thu giữ, Quân đã khai nhận hành vi chiếm đoạt 30.000 USD của ông Wang Qiang. Tang vật tạm giữ gồm 30.000 USD, 1 ô tô Mazda CX5, 1 điện thoại iPhone 17 Pro cùng một số vật dụng, giấy tờ tùy thân của Trần Văn Quân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Ra quyết định khởi tố sinh viên Lê Trọng Hải Anh 20 tuổi


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