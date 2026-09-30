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Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, chấm dứt nắng nóng

Duy Anh
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Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc từ ngày 2/10. Tuy nhiên, nhiệt độ ở khu vực trên chỉ thay đổi rõ rệt từ ngày 5/10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/9), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất gần 37 độ C.

Ngày mai (1/10), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực nói trên.

Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt nắng nóng ở miền Bắc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: báo Lao động).

Dự báo về thời tiết khu vực Bắc Bộ trong những ngày tới, dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, từ đêm 30/9, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ gây mưa rào rải rác.

Khoảng đêm 4 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, khiến thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt, mưa tăng, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm.

Đến ngày 5/10, nền nhiệt tiếp tục hạ, nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 27 độ C, thấp nhất 22-23 độ C, trời chuyển mát.

Từ đêm mùng 5 và ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30/9 và ngày 1/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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