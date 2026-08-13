HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản từ 2 đến 20 triệu đồng của 5 người trong một căn nhà

Duy Anh
|

Qua làm việc ban đầu, 5 đối tượng đã thừa nhận có hành vi tham gia đánh bạc bằng hình thức đặt cược bóng đá, bóng rổ trên website cá cược trực tuyến.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, cá cược thể thao trực tuyến, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản từ 2 đến 20 triệu đồng - Ảnh 1.

Đấu tranh, triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Trước đó, ngày 26/6 từ nguồn tin của quần chúng nhân dân phản ánh tạị một căn nhà thuộc tổ 1, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên có một số đối tượng nghi vấn sử dụng máy tính kết nối Internet để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh và Công an phường Phan Đình Phùng thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra tại tầng 3 của căn nhà, Tổ công tác phát hiện trong phòng có 4 bộ máy vi tính được kết nối Internet và 6 người đang có mặt, gồm: N.H.D, trú tại xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành; N.K.H, trú tại tổ dân phố 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng; V.T.A, trú tại tổ dân phố 4, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội; N.Q.T và N.Q.V cùng trú tại phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; T.N.N.A, trú tại tổ 1, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Qua làm việc ban đầu, 5 đối tượng đã thừa nhận có hành vi tham gia đánh bạc bằng hình thức đặt cược bóng đá, bóng rổ trên website cá cược trực tuyến.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng đã nhiều lần tham gia cá cược với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi trận đấu.

Trong đó, có trường hợp đặt cược lên đến 30 triệu đồng cho một trận bóng đá; nhiều lượt cá cược bóng rổ với số tiền từ hơn 2 triệu đồng đến trên 20 triệu đồng mỗi trận.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ 04 bộ máy tính cùng các thiết bị liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản từ 2 đến 20 triệu đồng - Ảnh 2.

Cơ quan công an nhấn mạnh, đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả cá độ bóng đá, cá cược thể thao qua mạng Internet đều là hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần tuyệt đối tuân thủ các quy định trên (Ảnh được tạo bởi AI).

Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 370 triệu đồng của một người dân

Tags

giao dịch

chuyển khoản

tài khoản ngân hàng

chuyển tiền

Hay độc lạ

báo mới

Tin nóng trong ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại