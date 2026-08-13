Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 370 triệu đồng của một người dân

Công an xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp trao trả hơn 370 triệu đồng chuyển nhầm cho người dân.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2026, Công an xã Tân Long tiếp nhận thông tin liên quan đến việc công dân Bùi Thanh Duy, người dân sinh sống trên địa bàn xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh bất ngờ nhận được số tiền lớn chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Qua xác minh, số tiền hơn 370 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của công dân này qua các giao dịch ngân hàng, trong khi người nhận không phải là chủ sở hữu và không có giao dịch, thỏa thuận nào liên quan đến khoản tiền trên.

Nhận thấy đây là số tiền có giá trị lớn, có dấu hiệu được chuyển nhầm, Công an xã Tân Long đã chủ động làm việc với người nhận để xác minh, làm rõ nguồn gốc khoản tiền; đồng thời giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình. Trên cơ sở đó, người nhận tiền đã đồng thuận phối hợp cùng Công an xã liên hệ với ngân hàng, thực hiện các thủ tục cần thiết để rút và hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Công an xã Tân Long phối hợp trao trả lại số tiền chuyển nhầm (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, số tiền hơn 370 triệu đồng đã được trao trả cho người chuyển nhầm trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Tân Long. Việc trao trả được lập biên bản, ghi nhận đầy đủ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết vụ việc, cán bộ Công an xã Tân Long đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động hướng dẫn, giải thích cụ thể cho người dân, phối hợp với ngân hàng và các bên liên quan để nhanh chóng xác minh, xử lý vụ việc. Qua đó không chỉ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người chuyển tiền mà còn giúp người nhận tiền hiểu đúng trách nhiệm của mình, tự nguyện phối hợp trao trả tài sản.

Việc làm trên là một hành động thiết thực, thể hiện rõ tinh thần "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nhất là trong điều kiện lực lượng Công an xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và thường xuyên tiếp xúc, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Từ một sự việc tưởng chừng đơn giản, cán bộ Công an xã Tân Long đã lựa chọn cách xử lý thấu tình, đạt lý, đặt quyền và lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết, góp phần củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Hành động phối hợp trao trả số tiền lớn chuyển nhầm cũng cho thấy ý thức trách nhiệm, sự trung thực và tinh thần tương trợ trong cộng đồng, đồng thời là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an ngay từ cơ sở. Những việc làm cụ thể, thiết thực như trên tuy giá trị vật chất lớn nhưng ý nghĩa về mặt xã hội còn lớn hơn, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an xã bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

Qua vụ việc, Công an xã Tân Long khuyến cáo người dân khi phát hiện tiền hoặc tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình được chuyển nhầm cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý, tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền hoặc tài sản nhận được do nhầm lẫn. Đồng thời, người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, kiểm tra kỹ thông tin người nhận nhằm hạn chế những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.