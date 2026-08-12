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Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ quán cà phê Trần Văn Thái SN 1989

Duy Anh
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Đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Gá bạc", quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 12/8, Công an phường An Khê ,TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thái (SN 1989, trú Nam Phước, Đà Nẵng).

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với bị can (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác trinh sát, ngày 03/6, Công an phường An Khê tiến hành kiểm tra quán cà phê trên đường Cù Chính Lan, phường An Khê. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 03 bàn với 12 đối tượng đang tổ chức đảnh bạc ăn thua bằng tiền. Tang vật tạm giữ gồm số tiền gần 12 triệu đồng cùng nhiều vật dụng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, ngày 03/6, Trần Văn Thái đã để cho 12 đối tượng tổ chức đánh bạc tại quán cà phê của mình dưới các hình thức "phỏm", "tiến lên" nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ án đang được Công an phường An Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng đối với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ: Việc cho thuê, cho mượn hoặc trực tiếp tạo điều kiện để người khác đánh bạc, nếu đủ yếu tố cấu thành, có thể bị xử lý hình sự về hành vi "Gá bạc" hoặc "Tổ chức đánh bạc".

Khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh: Chủ động quản lý hoạt động diễn ra tại cơ sở, không vì lợi nhuận trước mắt mà tiếp tay, tạo điều kiện cho các hành vi đánh bạc. Một vài khoản thu bất chính có thể phải đánh đổi bằng chính trách nhiệm hình sự của mình.

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