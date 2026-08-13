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Bắt giữ Huỳnh Lê Thanh Hằng lúc 00 giờ 30 phút

Duy Anh
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Huỳnh Lê Thanh Hằng là đối tượng đang bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 12/8, Công an xã Đại Phước (thành phố Đồng Nai) cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Huỳnh Lê Thanh Hằng cho Phòng PC04, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt giữ Huỳnh Lê Thanh Hằng lúc 00 giờ 30 phút - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Lê Thanh Hằng thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an xã Đại Phước).

Trước đó, vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 11/8/2026, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Công an xã Đại Phước phối hợp với Phòng PC04, PA06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ Huỳnh Lê Thanh Hằng (33 tuổi, ngụ tại phường Bình Tiên, thành phố Hồ Chí Minh), đang có mặt tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước. Huỳnh Lê Thanh Hằng là đối tượng đang bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Đại Phước đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng cho Phòng PC04, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động trong công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý đối tượng truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

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