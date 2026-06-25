Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 144 triệu đồng của người đàn ông SN 1996 lúc gần 12h đêm

Vào khoảng 23 giờ 38 phút ngày 21/6, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Tuấn đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 144 triệu đồng.

Ngày 24/6, Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ cho biết đã kịp thời hỗ trợ anh Lê Minh Tuấn (SN 1996, trú khu Thành Công, xã Cẩm Khê) nhận lại số tiền 144 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 38 phút ngày 21/6, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Tuấn đã sơ suất chuyển nhầm 144 triệu đồng vào tài khoản của chị Trần Thị Thu Hà (trú khu Xóm Đàng, xã Hùng Việt).

Công an xã hỗ trợ người dân xác minh và nhận lại số tiền chuyển nhầm (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Hùng Việt đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, xác minh, hướng dẫn các bên thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc.

Sau khi được xác minh, chị Hà đã tự nguyện chuyển trả đầy đủ số tiền 144 triệu đồng cho anh Tuấn bằng hình thức chuyển khoản.

Nhận lại số tiền, anh Lê Minh Tuấn bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Hùng Việt cùng chị Trần Thị Thu Hà vì tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và thiện chí trong quá trình giải quyết vụ việc.

Hành động của chị Hà thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức trách nhiệm và tinh thần tôn trọng tài sản của người khác, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Hùng Việt tiếp tục khẳng định vai trò gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ người dân, hỗ trợ hiệu quả người dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.