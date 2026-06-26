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Bắt Lê Văn Chi SN 1991 cùng 2 người bạn

Duy Anh
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Chỉ sau thời gian ngắn điều tra, Công an TP Hải Phòng đã làm rõ vụ trộm cắp cấu kiện cầu đá cổ Đồng Tràng, bắt giữ 3 đối tượng, thu hồi toàn bộ hiện vật.

Ngày 24/6, Bộ Công an thông tin, trước đó, ngày 16/6, Công an phường Ái Quốc tiếp nhận trình báo của ban tự quản Tổ dân phố Hoàng Xá 2 về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp cấu kiện của 04 nhịp cầu đá cổ bắc qua mương nước ở khu vực thôn Đồng Tràng, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP kiểm tra hiện trường vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP xác định: Lương Đình Quý và Lê Văn Chi, cùng sinh năm 1991, đều trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng là bạn quen biết nhau. Chi rủ Quý sử dụng xe cẩu của Quý đi trộm cắp các cấu kiện của cầu đá cổ ở khu vực rìa đường tỉnh lộ 390 mang về bán.

Các đối tượng Lương Đình Quý, Lê Văn Chi và Phú Văn Sáng (Ảnh: Bộ Công an).

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 16/6, Quý điều khiển xe ô tô tải gắn cẩu chở Chi và rủ thêm Phú Văn Sáng (sinh năm 1989, trú tại thôn Khúc Giản, xã An Lão) cùng tham gia. Khi đến khu vực cầu đá Đồng Tràng, Chi và Sáng sử dụng dây đai buộc các cấu kiện cầu đá để Quý điều khiển cần cẩu nhấc 4 nhịp cầu lên xe.

Các đối tượng đã lấy đi 12 phiến đá mặt cầu và 4 dầm ngang bằng đá tự nhiên. Trong quá trình thực hiện hành vi, 4 phiến đá bị vỡ, gãy. Sau đó, nhóm này vận chuyển số cấu kiện trộm cắp được đến bán cho một người tại tỉnh Bắc Ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ cả 3 đối tượng gồm Lương Đình Quý, Lê Văn Chi và Phú Văn Sáng. Toàn bộ số cấu kiện cầu đá cổ bị lấy cắp đã được thu hồi phục vụ công tác điều tra.

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