Công an đang điều tra giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chuyển qua 13 tài khoản ngân hàng khác nhau

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan công an xác định, tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của một nhà phát hành game lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Phát hiện đường dây đánh bạc trực tuyến qua website Net.win

Ngày 26/9, Bộ Công an thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên vừa làm rõ nhiều dấu hiệu của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua website Net.win, với hệ thống tài khoản ngân hàng được thuê, mua bán để thực hiện giao dịch và che giấu hoạt động phạm tội.

Kết quả xác minh bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của nhà phát hành game lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Hình ảnh giao diện trang web Net.win (Ảnh: Bộ Công an).

Theo hồ sơ xác minh, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của N.V.M, trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình làm việc, N.V.M thừa nhận từ đầu năm 2025 đã biết đến game bài trực tuyến Net.win thông qua quảng cáo trên Internet và lập tài khoản để tham gia đánh bạc.

Tại website này, người chơi thực hiện việc nạp tiền mua "điểm" thông qua các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp; 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng.

Khi thắng cược, người chơi có thể quy đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng. N.V.M khai nhận chủ yếu tham gia các trò chơi "Tài xỉu" và "Tài xỉu SHA".

Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của N.V.M cho thấy, từ ngày 08/02/2025 đến ngày 16/10/2025, M. thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 02 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc. Trong đó có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược với số tiền lớn.

Hình ảnh làm việc với các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc (Ảnh: Bộ Công an).

Số tiền giao dịch trên hệ thống Net.win lên tới hơn 1.000 tỷ đồng

Mở rộng xác minh các tài khoản ngân hàng được sử dụng để giao dịch, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Điện thoại các đối tượng sử dụng để đánh bạc (Ảnh: Bộ Công an).

Tiếp tục đấu tranh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win. Qua đó, cơ quan Công an bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số này, có người tham gia nhiều lần với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Mức xử phạt đối với hành vi mua, bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Đắk Lắk phát cảnh báo cho hay, thời gian qua, tình trạng mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản ngân hàng diễn biến phức tạp.

Vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi, một số người đã cung cấp tài khoản, thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc giấy tờ tùy thân cho người khác sử dụng. Khi tài khoản bị lợi dụng vào hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

Theo quy định hiện hành, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử phạt như sau:

Tài khoản ngân hàng gắn trực tiếp với danh tính và tài sản của mỗi người. Đừng vì một khoản lợi nhỏ trước mắt mà biến mình thành mắt xích trong hoạt động phạm tội (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Ngoài ra, Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: Người thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác, khi đủ số lượng tài khoản, số tiền thu lợi bất chính hoặc thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 07 năm. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định.

Trường hợp biết rõ và cố ý giao tài khoản cho đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc hoặc hành vi phạm tội khác, chủ tài khoản còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng với vai trò đồng phạm.