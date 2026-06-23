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Cơm nhanh thiu vào mùa hè chưa chắc do trời nóng: Hãy kiểm tra ngay 4 vị trí này trên nồi cơm điện

Lan Hương
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Nhiều người chỉ rửa lòng nồi sau mỗi lần nấu mà quên mất những vị trí khác dễ tích tụ hơi nước, cặn tinh bột và vi khuẩn. Đây có thể là nguyên nhân khiến cơm nhanh có mùi lạ hoặc dễ ôi thiu hơn trong mùa hè.

Nồi cơm điện là thiết bị xuất hiện gần như mỗi ngày trong căn bếp của nhiều gia đình. Sau khi nấu cơm xong, đa số người dùng thường chỉ lấy lòng nồi ra rửa rồi tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn vệ sinh từ các nhà sản xuất nồi cơm điện, lòng nồi chỉ là một trong nhiều bộ phận cần được làm sạch định kỳ. Hơi nước, tinh bột và cặn thực phẩm trong quá trình nấu có thể bám lại ở những vị trí ít được chú ý, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy cơm nhanh có mùi lạ hoặc kém ngon dù nồi cơm điện nhìn bên ngoài vẫn rất sạch.

- Ảnh 1.

Nhiều bộ phận trên nồi cơm điện dễ tích tụ hơi ẩm và cặn bẩn nếu không được vệ sinh thường xuyên. (Ảnh minh họa)

Van thoát hơi - nơi dễ tích tụ cặn bẩn nhất

Van thoát hơi là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với hơi nước và tinh bột bốc lên từ cơm trong quá trình nấu.

Theo hướng dẫn của hãng Tiger, đây là bộ phận cần được tháo rời và vệ sinh định kỳ. Nếu để lâu ngày, cặn tinh bột có thể tích tụ trong các khe nhỏ, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến hiệu quả thoát hơi của nồi.

Với các dòng nồi có thể tháo rời van hơi, người dùng nên rửa sạch bằng nước ấm và để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

Gioăng cao su quanh nắp nồi

Đây là vị trí thường bị bỏ quên nhất.

Trong quá trình nấu, hơi nước ngưng tụ thường bám quanh gioăng cao su. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, khu vực này dễ xuất hiện các mảng bám, mùi hôi hoặc nấm mốc.

Một số chuyên gia gia dụng khuyến nghị nên tháo gioăng định kỳ để lau sạch cả hai mặt. Với những loại không thể tháo rời, có thể dùng khăn mềm hoặc tăm bông để vệ sinh các khe nhỏ.

- Ảnh 2.

Cặn bẩn tích tụ ở gioăng cao su có thể ảnh hưởng đến chất lượng cơm sau khi nấu. (Ảnh minh họa)

Khay hứng nước ngưng tụ

Nhiều dòng nồi cơm điện hiện nay được trang bị khay chứa nước ngưng tụ ở phía sau hoặc bên hông.

Mỗi lần mở nắp, hơi nước sẽ chảy xuống khu vực này. Nếu không thường xuyên đổ nước và vệ sinh, đây có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn và gây mùi khó chịu.

Các hãng sản xuất khuyến cáo người dùng nên kiểm tra và làm sạch khay nước định kỳ thay vì chờ đến khi đầy mới vệ sinh.

Mâm nhiệt và cảm biến nhiệt

Đây là bộ phận nằm dưới lòng nồi nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nấu chín cơm.

Trong quá trình sử dụng, các hạt gạo, vụn thức ăn hoặc nước cơm có thể vô tình rơi xuống mâm nhiệt. Nếu tích tụ lâu ngày, chúng không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả truyền nhiệt mà còn có thể làm cơm chín không đều.

- Ảnh 3.

Vệ sinh định kỳ các bộ phận của nồi cơm điện giúp hạn chế vi khuẩn và kéo dài tuổi thọ thiết bị. (Ảnh Internet)

Khi vệ sinh, cần rút điện hoàn toàn, dùng khăn mềm hoặc bàn chải nhỏ để loại bỏ bụi bẩn và vụn thức ăn. Không nên đổ nước trực tiếp lên khu vực này để tránh làm hỏng thiết bị.

Một số lưu ý để cơm lâu hỏng hơn trong mùa hè

Ngoài việc vệ sinh định kỳ, các nhà sản xuất cũng khuyến nghị người dùng cần để các bộ phận khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào nồi.

Không nên duy trì chế độ giữ ấm quá lâu nếu không cần thiết. Sau khi sử dụng, nên rút điện và vệ sinh nồi thường xuyên để hạn chế tình trạng tích tụ hơi ẩm.

Một chiếc nồi cơm điện sạch không chỉ giúp cơm ngon hơn mà còn góp phần hạn chế vi khuẩn, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm nguy cơ xuất hiện mùi lạ trong những ngày thời tiết nóng ẩm.

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nồi cơm điện

nấu cơm

cơm thiu

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