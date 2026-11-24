Ung thư tuyến tụy là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất vì thường được phát hiện muộn. Trường hợp người đàn ông 48 tuổi cho thấy những dấu hiệu cảnh báo ít ai ngờ tới.

Theo Health 2.0, chuyên trang sức khỏe của Đài truyền hình TVBS (Đài Loan, Trung Quốc), một người đàn ông 48 tuổi vốn khỏe mạnh bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến tụy tiến triển tại chỗ (khối u đã phát triển, xâm lấn các mô hoặc cấu trúc quan trọng xung quanh vị trí xuất phát, nhưng chưa phát hiện di căn). Trước đó, cơ thể bệnh nhân đã xuất hiện 4 thay đổi bất thường về màu sắc nhưng không kèm theo sốt hay đau rõ rệt.

4 thay đổi màu sắc trên cơ thể cảnh báo ung thư tuyến tụy

Mô phỏng ung thư tuyến tụy (Ảnh: National Pancreatic Cancer Foundation)

Bệnh nhân họ Lý, 48 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc, không có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tụy.

Đầu năm 2026, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu ở vùng bụng trên và sụt cân không rõ nguyên nhân. Sau đó, cơ thể liên tiếp xuất hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến màu sắc.

Cụ thể, bệnh nhân ghi nhận 4 thay đổi đáng chú ý:

1. Lòng trắng mắt chuyển vàng: Phần lòng trắng của mắt không còn màu sắc bình thường mà ngả vàng rõ rệt.

2. Da chuyển vàng: Da xuất hiện tình trạng vàng bất thường, ngày càng nghiêm trọng và không có dấu hiệu thuyên giảm.

3. Nước tiểu chuyển màu như nước trà: Nước tiểu trở nên sẫm màu, khác biệt rõ rệt so với bình thường.

4. Phân chuyển sang màu xám trắng: Phân mất màu sắc thông thường, trở nên nhạt màu bất thường.

Đáng chú ý, dù các biểu hiện này liên tục tiến triển, người đàn ông không bị sốt hoặc đau rõ rệt.

Theo Health 2.0, đây là 4 dấu hiệu cảnh báo quan trọng có thể gặp ở người mắc ung thư đầu tụy gây tắc nghẽn đường mật.

Khi đến bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT). Kết quả phát hiện khối u khoảng 3cm ở đầu tuyến tụy, gây tắc đường mật và xâm lấn tĩnh mạch, động mạch mạc treo tràng trên.

Sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm nội soi xác nhận bệnh nhân mắc ung thư đầu tụy tiến triển tại chỗ. Do khối u xâm lấn các mạch máu quan trọng, bác sĩ đánh giá không thể phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn ngay từ đầu.

Ung thư tuyến tụy khó phát hiện sớm

Vàng mắt (Ảnh: Inspire)

Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Điều trị và Nghiên cứu Ung thư tuyến tụy thuộc Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc. Tại đây, các bác sĩ quyết định kết hợp hóa trị và xạ trị nhằm thu nhỏ khối u trước phẫu thuật.

Sau điều trị, khối u từ khoảng 3cm đã thu nhỏ đến mức gần như không còn nhìn thấy rõ.

Tháng 8/2026, bác sĩ Vương Tâm Nghi, Trưởng khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện, thực hiện thành công phẫu thuật cắt khối tá tụy cho bệnh nhân. Mẫu mô được cắt bỏ gần như không còn thấy khối u bằng mắt thường, nhưng xét nghiệm giải phẫu bệnh vẫn phát hiện một lượng nhỏ tế bào ung thư còn sót lại.

Hiện bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá khả năng hóa trị bổ sung nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Theo các chuyên gia, ung thư tuyến tụy thường có triệu chứng ban đầu không rõ ràng, khiến nhiều bệnh nhân được phát hiện khi khối u đã xâm lấn mạch máu hoặc di căn.

Người mang một số đột biến gene di truyền hoặc mắc viêm tụy mạn tính di truyền có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết những thay đổi bất thường trên cơ thể.

Tuy nhiên, vàng mắt, vàng da, nước tiểu sẫm màu và phân bạc màu không đồng nghĩa với ung thư tuyến tụy, bởi chúng còn có thể xuất hiện trong các bệnh lý gan mật khác. Người có những biểu hiện này cần đi khám để xác định nguyên nhân và được điều trị kịp thời.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)