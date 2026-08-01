HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cơ quan Thuế yêu cầu BIDV, Agribank, VietinBank... trích tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng của các cá nhân sau

Hà Giang
|

Người nộp thuế cần chú ý thông tin này từ cơ quan thuế.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 3/8, Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang đã đăng tải loạt Quyết định số 393-401/QĐ-TCS6 ngày 31/7/2026 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.

Lý do bị cưỡng chế được cơ quan Thuế đưa ra là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Danh sách đực tổng hợp từ các Quyết định số 393-401/QĐ-TCS6 ngày 31/7/2026 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang như sau:

Tên người nộp thuế Trích tiền từ tài khoản được mở tại Số tiền bị cưỡng chế
Trần Quang Bắc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 271.690.854 đồng
Nguyễn Tiến Bậc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 52.695.075 đồng
Nguyễn Văn Hưng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 133.638.791 đồng
Hoàng Thị Thêm Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam 175.711.077 đồng
Nguyễn Văn Hùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hà Giang 752.043.219 đồng
Lưu Thị Dung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 685.523.931 đồng
Nguyễn Khắc Sinh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 1.000.277.122 đồng
Lưu Thị Dung Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 685.523.931 đồng
Nguyễn Khắc Sinh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 1.000.277.122 đồng

Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng thực hiện trich tiền từ tài khoản/phong tỏa tài khoản ngân hàng đã được nêu trong Quyết định và các tài khoản khác (nếu có) của người nộp thuế trong danh sách trên.

Quyết định nêu rõ: Các ngân hàng có trách nhiệm thực hiện phong tỏa tài khoản đối với số tiền bị cưỡng chế đã nêu, thông báo bằng phương thức điện tử đến cơ quan quản lý thuế về số dư tài khoản sau khi phong tỏa.

Các ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản đối với số tiền bị cưỡng chế đã nêu để nộp vào tài khoản số 7111 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang mở tại Phòng Giao dịch số 20 - Kho bạc Nhà nước khu vực VIII.

Trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, các ngân hàng thực hiện trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích chuyển số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ trên quyết định cưỡng chế.

TIN LIÊN QUAN

Trước khi thực hiện trích tiền theo quyết định cưỡng chế, ngân hàng phải thông báo cho Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang bằng phương thức điện tử qua hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài (hoặc theo địa chỉ email: [email protected] , số điện thoại: 0365.123.657, tên cán bộ quản lý: Vũ Khánh Huyền).

Cơ quan thuế sẽ cập nhật dữ liệu trên hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngay khi có sự thay đổi về số tiền thuế nợ bị cưỡng chế.

Các ngân hàng có trách nhiệm tra cứu dữ liệu về số tiền thuế nợ còn phải thực hiện cưỡng chế tại hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi thực hiện trích tiền.

Đối với các cá nhân trong danh sách, cơ quan Thuế yêu cầu nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định.﻿

Tags

cơ quan thuế

ngân hàng

người nộp thuế

phong tỏa tài khoan

trích tiền

BIDV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

01:50
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại